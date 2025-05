Mosab Abu Toha, Pulitzer kazanan ilk Filistinli oldu

Dünyanın en prestijli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen Pulitzer, bu yıl yerinden edilmiş bir Filistinli gazeteciye gitti.

Filistinli şair ve yazar Mosab Abu Toha, The New Yorker’da yayımlanan denemeleriyle Pulitzer Yorum Ödülü’nü kazandı.

Gazze’de bir mülteci kampında doğan Abu Toha, ödüle layık görülen yazılarında ailesinin ve kendisinin savaş hattında geçirdiği gündelik hayatı ele alıyor.

Beyt Layha’daki evine duyduğu özlem, yaşadıkları duygusal ve fiziksel zorluklar ön plana çıkıyor. Aynı zamanda aile üyelerinin Gazze’de yiyecek bulmak için verdikleri mücadelelere değiniyor.

Abu Toha aldığı Pulitzer ödülü sonrasında X’te hislerini şöyle paylaştı:

‘’Bugün Pulitzer ödülünü aldığım için onur duyuyorum. Beni onurlandıran ödül jürisine ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Bu başarıyı Gazze’deki aileme, dostlarıma ve öğrencilerime armağan ediyorum. 2023 yılında bir hava saldırısında şehit düşen 31 aile ferdimize Allah’tan rahmet diliyorum. İkisi kocaları ve çocuklarıyla birlikte öldürülen dört kuzenimin ruhlarına rahmet diliyorum.

Ekim 2024'ten beri ‘cesedi’ evinin enkazı altında kalan büyük teyzem Fatima'nın ruhuna rahmet diliyorum. Asla bulamayacağım büyükanne ve büyükbabamın mezarlarına rahmet diliyorum. Yemek veya yakacak ararken öldürülen öğrencilerimin ruhlarına rahmet, okuduğum ve öğretmenlik yaptığım okula, kurduğum ve 2023'ten önce bir şiir kitabı eklediğim kütüphaneye rahmet diliyorum.

Daha nicelerine, daha nicelerine.

Acil ve kalıcı bir ateşkes, adalet ve barış için dua ediyorum!’’

Buna ek olarak yine X’te ödülü layık görüldüğü savaş koşullarındaki ailesinin gündelik hayatını anlatan yorumlu resimleri şu açıklama ile paylaştı:

‘’Bunlar Pulitzer Yorum Ödülü'nü kazandığım dört parça. Hepsi 2024'te yayınlandı.’’

These are the four pieces for which I won the Pulitzer Prize for Commentary. All published in 2024.



Blessings to the souls of 31 members of my family who were killed in one air strike in 2023.

Blessings to the souls of my four first cousins, two of whom were killed with their… pic.twitter.com/NvSA0OJUIw