Moria Kampı yangını davası görüldü

Bir yıllık ertelemenin ardından başta Moria 6’nın hukuki temsiliyetini üstlenen Legal Centre Lesvos (Midilli Hukuk Merkezi) olmak üzere Yunanistan’dan Solomon ve Omnia TV, Türkiye’den Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Avrupa’dan ELDH ve İsviçreli Demokrat Avukatlar olmak üzere pek çok kurumun takip etmek için adaya geldiği dört göçmenin davası 6 Mart’ta görülmeye başlandı.

Üç buçuk yıldır süren ve kamuoyunda “Moria 6” davası olarak bilinen dava, pek çok haksızlığa sahne oldu.

Legal Centre Lesvos’un kısmen temsil ettiği dört tutuklu göçmenin yargılandığı davada ilk günün sonunda üç göçmenin olayın yaşandığı tarihte çocuk yaşta olduğu kabul edilip davaları çocuk mahkemesine devredilirken, üç göçmen haklarında yeni bir iddianame hazırlanana kadar yurt dışı çıkış yasağı ve denetimli serbestlik şartlarıyla tahliye edildi.

Cezalar

Duruşmalar 4, 6, 7 ve 8 Mart’ta da sürerken 8 Mart günü tutuklu yargılanmaya devam eden tek göçmen R.F M.’nin yangının çıktığı tarihte çocuk yaşta olduğu mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi ve R.F.M. 8 yıl ceza aldı.

Cezaevinde geçirdiği 3,5 yıl süresince dil eğitimlerine katılması ve “iyi hâli” göz önünde bulundurularak geçirdiği her bir gün, iki gün sayılacağından R.F.M.’nin birkaç ay içerisinde serbest kalacağı tahmin ediliyor.

Göçmenlerin Avrupa’da yaşadığı koşulların ve hedef göstermelerin sembollerinden biri olan “Moria 6” mücadelesinin R.F.M.’nin serbest kalmasının ardından da süreceği ve 6 göçmen aklanana kadar devam edeceği hem hukuk örgütleri hem de göçmenlerle birlikte mücadele edenler tarafından belirtiliyor.

Yargılama süreci

Daha sonra ulaşılmayan bir tanığın verdiği çelişkilerle dolu bir ifade üzerine inşa edilen yargılama sürecinde kampı yakmakla suçlanan Afganistanlı göçmenlerin kampın yandığı tarihte 18 yaşın altında olduğu, ilk duruşmadan itibaren dillendirilirken mahkeme heyeti ertelemelerle birlikte ısrarla bu gerçekliğin üzerinden atladı.

Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili yaptıkları çalışmayla bilinen, dünya genelinde pek çok politik davanın aydınlatılması için incelemeler hazırlayan "Forensic Architecture" ekibi de kampta çıkan yangınla ilgili yaptıkları araştırmayla tutuklu yargılanan Afganistanlı göçmenlerin suçlanmasında kullanılan tanıklığın ve iddiaların yetersiz olduğunu kanıtladı.

Mahkeme bu süreçte “Moria 6” içerisinde yer alan göçmenlerden önce birinin çocuk olduğunu kabul etti, son olarak ise Mart ayında görülen davadan birkaç gün önce bir göçmenin daha çocuk olduğunu kabul etti ve tutuksuz yargılanmak üzere onların davasının çocuk mahkemesi tarafından görülmesini istedi. Böylelikle tutuklu sayısı dörde düştü.

2016 yılında imzalanan Avrupa Birliği-Türkiye göç anlaşması ile birlikte sınırı geçen göçmenler Yunanistan adalarında sıkıştı, adalar birer cezaevine dönüştü. COVID-19 salgının patlak vermesiyle adalarda kamplarda yaşamak zorunda kalan göçmenler için durumlar iyice ağırlaştı. Bu süreçte adalardaki kamplarda, kampların kapasitesinin çok üstünde göçmen tutuldu.