Mordem Sanat'ta Kino 2023 filmleri

Goethe-Institut'un German Films katkılarıyla düzenlendiği, Almanya sinemasının güncel örneklerini Türkiye'de izleyiciye sunan Kino 2023, İstanbul ve Ankara’dan sonra Diyarbakır’da.

Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) ve Mordem Sanat işbirliğiyle hayata geçirilen Kino 2023 Mordem Sanat’ta izleyiciyle buluşacak. 10-12 Kasım tarihleri arasındaki gösterimler ücretsiz.

Kino 2023 Diyarbakır programı İlker Çatak’ın yönettiği “Öğretmenler Odası”nın gösterimiyle başlayacak.

Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film Oscar’ı için Almanya’yı temsil eden “Öğretmenler Odası”, idealist bir öğretmenin kendisini içinde bulduğu etik çatışmayı konu alıyor.

Kino 2023 programında öne çıkan bir diğer filmse Ayşe Polat’ın yönettiği “Kör Noktada”. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu ve FIPRESCI ödüllerini kazanan film, faili meçhul cinayetler üzerine bir politik/gerilim.

Christian Petzold’ün Berlin’de Gümüş Ayı kazanan yeni filmi “Kızıl Gökyüzü” de Kino 2023 Diyarbakır programında yer alıyor.

Steffi Niederzoll’un yönettiği “Tahran’da Yedi Kış” ve Alice Agneskircher’in yönettiği “Benimle Sinemaya Gel” de program kapsamında gösterilecek.

Mordem Sanat

Diclekent Villaları 251. Sokak No: 30

Kayapınar / Diyarbakır

(AÖ)