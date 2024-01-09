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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 12:50
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 15:48
1 dk Okuma

Mor Dayanışmadan "Enternasyonal Feminist Mücadele Deneyimleri" sempozyumu

Sempozyuma, birçok ülkeden kadın hareketi temsilcisi katılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mor Dayanışmadan "Enternasyonal Feminist Mücadele Deneyimleri" sempozyumu

Mor Dayanışma, 14 Ocak'ta Müze Gazhane'de "Enternasyonal Feminist Mücadele Deneyimleri" sempozyumu düzenliyor.

Sempozyuma, Polonya, İtalya, Lübnan, Fransa, İran'dan kadın haraketinden temsilciler ve Türkiye'de feminist deneyimlerin aktarılması için de Mor Dayanışma, Kampüs Cadıları, Kadınlar Birlikte Güçlü, Kürt Kadın Hareketi (TJA) ve emek alanından konuşmacıları katılacak. 

"Bir çıkış var"

Mor Dayanışma'dan şu çağrı yapıldı: 

"Dünyanın her yerinde doğayı, insanlığı yıkıma sürükleyen patriyarkal kapitalizmin ya savaş ya erkek şiddeti, ya soykırım ya erkek-devlet şiddeti tezahürleri ile kendini farklı sömürü biçimleriyle gösterdiği şu zamanlarda; dünyanın farklı yerlerinden, Türkiye’deki feminist mücadeleden ve kadın hareketinden çağımıza ışık tutan örgütlü feminist mücadelenin “bir çıkış var” dediği eylem pratiklerine örnekler ve tartışmalar sunmak istiyoruz."

(EMK)

mor dayanışma
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