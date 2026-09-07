Mor Çatı’dan Feminist Ruhsal Destek Rehberi

Erkek şiddetine maruz bırakılan kadınlara hukuki ve çeşitli destekler veren Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 7 Eylül 2026’da “Kadına Yönelik Şiddet Alanında Feminist Ruhsal Destek Çalışmaları Rehberi”ni yayımladı.

Ayşegül Özadak ve Leyla Soydinç’in hazırladığı rehber, şiddete maruz bırakılan kadınlarla dayanışma kurarken yürütülecek ruhsal destek çalışmalarının feminist yaklaşım ve pratiklerle nasıl uygulanabileceğini sunuyor.

Rehber, kadınların ihtiyaç duydukları anda ruhsal desteğe erişebilmesinin şiddetten ve/veya şiddetin etkilerinden uzaklaşma sürecinde kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor:

“Kadınların ihtiyaç duydukları anda ruhsal desteğe erişebilmesi şiddetten ve/veya şiddetin etkilerinden uzaklaşma sürecinde kritik öneme sahiptir. Kadınlar zaman zaman sıcak şiddetin içindeyken ya da şiddetten uzaklaştıktan sonra ruhsal desteklere ihtiyaç duyabilirler. Şiddetten uzaklaşmak, çoğu zaman kadınlar için “tek bir karar anından” ibaret değildir; zaman zaman inişleri ve çıkışları olan, farklı aşamalardan geçen uzun ve karmaşık bir süreçtir.”

Kadına yönelik erkek şiddetinin kadınların ruh sağlığını derinden etkileyebileceğine dikkat çekerken, şiddetten ya da şiddetin etkilerinden uzaklaşma sürecindeki kadınların gereksinimlerinden ve feminist dayanışma pratiklerinden bahsediyor.

Rehberin odağının mevcut desteklerin tanımlanması değil, kadına yönelik şiddet alanında feminist bir ruhsal destek yaklaşımının nasıl hayata geçirilebileceği olduğu vurgulanıyor. Feminist ruhsal destek yaklaşımının temel ilkeleri şöyle sıralanıyor:

-Şiddeti toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında ele almak

-Kadınlarla eşitlikçi bir dayanışma ilişkisi kurmak

-Şiddetin dinamikleri ve toplumsal yanlış inanışı üzerine beraber düşünmek

https://morcati.org.tr/yayinlarimiz/brosurler/kadina-yonelik-siddet-alaninda-feminist-ruhsal-destek-calismalari-rehberi/

https://morcati.org.tr/wp-content/uploads/2026/09/ruhsal-destek-1.pdf

(DE/EMK)