Mor Çatı'dan iki yeni video: Çocukların 'hayır' deme hakkı vardır

Mor Çatı'nın farklı çizgi karakterlerle hazırladığı videolarda çocukların şiddete ya da istenmeyen dokunuşlara maruz kaldıklarında güvendikleri bir yetişkinden yardım isteyebilecekleri vurgulanıyor.

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Mor Çatı, bu videoların çocuklara "hayır" deme haklarını hatırlatsa da, çocukların şiddetten ve her türlü ihmal ve istirmardan korunmaları yetişkinlerin ve kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğunun altını çiziyor.

Bu videolar aracılığı ile yetişkinlere de kendi sorumlulukları hatırlatılıyor.

Mor Çatı’ya maruz kaldığı şiddet nedeniyle ulaşan kadınların deneyimleri, çocukların da ev içi şiddetten etkilendiğini gösteriyor. Çocuklar ev içinde erkeklerin uyguladığı şiddete doğrudan maruz kalabildiği gibi, annelerinin şiddet gördüğü ortamda bu şiddetin etkilerini de yaşıyor. Bu nedenle Türkiye’de çocukların maruz kaldıkları her türlü ihmal, istismar ve şiddet destek sistemleri içerisinde görünmez durumda.

Şiddet ortamında büyüyen çocuklar maruz kaldıkları şiddet nedeniyle içe kapanma, kendini ve duygularını ifadede güçlük, kaygı, agresyon, öfke patlamaları, özellikle ergenlikten itibaren rastgele ve güvensiz ilişkilere girme, madde kullanımı, yoğun suçluluk, kafa karışıklığı, kızgınlık ve özlem gibi duygular ve davranışlar ortaya koyuyor.

Alt ıslatma, gece uyuyamama, ilişki kuramama, dissosiyatif bozukluklar, intihar düşüncesi ya da girişimi, dikkat eksikliği, tikler, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, konuşma bozuklukları, tekrarlı davranışlar, konuşma geriliği, uyaran eksikliği kaynaklı zekâ geriliği gibi psikiyatrik zorluklarla da karşılaşılabiliyor. (AÖ)