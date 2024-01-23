Mor Çatı'dan çocuklara yönelik broşür: 'Hayatımda şiddete yer yok'

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, çocuklara yönelik olarak hazırladığı yeni broşörde, ev içi şiddet, etkileri ve şiddete maruz kalındığında yapılabilecekler anlatılıyor.

Ayşegül Özadak, Cemre Hasret Alan, Duru Özbaş, Ezgi Çelik, Feza Aydınoğlu'nun yazdığı kitabı Başak Günaçan resimledi. Yayına hazırlayanlar ise Elif Ege, Yasemin Temizarabacı, Selime Büyükgöze.

İLLÜSTRATÖR BAŞAK GÜNAÇAN "Çocuklarla biriktirdiğim hikâyeler bana yeni yollar açtı"

"Hayatımda Şiddete Yer Yok Güvende Olmak Hakkım" başlıklı broşür-kitap, sarman bir kedi ve bir çocuğun ev içinde yaşadıklarına odaklanıyor. Kedinin gözünden takip ettiğimiz broşürde, "Ev içi şiddet ne demektir?", "Şiddet neden yaşanır?", "Şiddet hangi biçimlerde olabilir?", "Şiddetten nasıl etkilenebilirim?" gibi sorulara yanıt aranıyor.

Üzgün, yorgun, iştahsız, korkmuş gibi kavramlar da tanımlanıyor.

Şiddete maruz kaldığında, yaşadıklarını birine anlatman önemlidir. Güvendiğin bir yetişkinle bunları paylaşabilirsin. Olanları tek başına taşımak zorunda değilsin. Bu bir sır veya saklaman gereken bir şey değildir.

Çocuklar ev içi şiddetin tanığı olabildiği gibi doğrudan şiddete de maruz kalıyorlar. Mor Çatı, "Çocukları şiddet konusunda bilgilendirmek, güvende olma haklarını hatırlatmak çocukları şiddetten korumanın bir parçası" diyor.(AÖ)

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