Mor Çatı 2023 yılı faaliyet raporu yayında

Erkek şiddeti ile mücadele eden, kadınlara sığınak ve hukuksal konularda destek veren Mor Çatı Vakfı 2023 raporunu yayınladı.

Rapor, dayanışma merkezi ve sığınağımızda dayanışma kurduğumuz kadınların maruz kaldıkları şiddete dair tanıklık ve gözlemlerimizin yanı sıra faaliyetlerimize dair bilgi içeriyor.

Mor Çatı rapora dair şu bilgileri paylaştı:

Bu yıl Mor Çatı olarak odaklandığımız konulardan biri önleyici çalışmalar oldu. İstanbul Sözleşmesi’nin, kadınları şiddetten korumak, şiddet faillerini cezalandırmak ve kurumların şiddete karşı koordine çalışmasının yanında dördüncü temel ayağı olan önleyici çalışmalar şiddet oluşmadan ortadan kaldırmaya yönelik farklı düzeyde çalışmaları kapsıyor.

Türkiye’de çeşitli kadın, LGBTİ+, çocuk ve gençlik örgütlerinin farklı düzeylerde yürüttüğü bu çalışmaların önemine işaret etmek ve gündemde tutmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Özellikle kadınların, şiddetin sinyallerini fark etmelerine yönelik içerikler hazırladık.

Kadına yönelik şiddetin ancak toplumsal bir dönüşüm ile sonlanacağını, bunu gerçekleştirmek için hayatın her alanında mücadele etmek gerektiğini bize en açık biçimde kadınların deneyimleri anlatıyor.

Bu yılki faaliyet raporumuzda da sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra kadınların yaşadıklarını ve mücadelelerini okuyacaksınız. Bize sistemdeki tüm zorluklara karşı mücadele etmek için güç veren bu anlatıların, şiddete karşı feminist mücadelemize de ilham olması dileğiyle raporumuzu sizlerle paylaşıyoruz.

Mor Çatı 2023 Yılı Faaliyet Raporu

(EMK)