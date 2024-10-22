Moldova: Cumhurbaşkanı Sandu AB oylamasını kıl payı kazandı

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında Doğu Avrupa'da doğan gerilimden en çok etkilenen ülkelerden Moldova'da dün yapılan AB üyeliği referandumunu kıl payıyla AB sürecinin önünü açann Başkan Maia Sandu'nun sürdürdüğü kampanya kazandı.

Oylarının tamamının sayılmasının ardından seçmenlerin yüzde 50,46'sı ülkenin AB'ye katılma hedefinin anayasaya dahil girmesi, yüzde 49,54'üyse girmemesi için oy kullandı. 751 bin 235 seçmen "evet" derken 737 bin 639'u "hayır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse, görevdeki cumhurbaşkanı Maia Sandu yüzde 42'de kalarak ilk turda gereken çoğunluk olan yüzde 51'e ulaşamadı. Bu olasılığın yüksek olduğu seçimlerden önce ifade ediliyordu.

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Sandu'nun en yakın rakibi Rusya yanlısı, Gagavuz Türklerinden Moldova Sosyalistler Partisi'nin (PSRM) adayı Aleksandr Stoyanoglo da oyların yüzde 26'sını aldı. İki aday 3 Kasım'da cumhurbaşkanlığı için ikinci kez yarışacak.

Cumhurbaşkanı Maia Sandu, "AB'ye üyelik yönündeki mücadelenin kazanıldığını" söylerken Moskova'nın referandumun sonuçlarını etkilemeye çalıştığını iddia etti. "Yaklaşık 300 bin oyun satın alındığına ilişkin kanıtlar" olduğunu ileri sürdü. Sandu, "yalan ve propaganda yayılması için" milyonlarca avro harcandığını ve "özgürlük ve demokrasiye yönelik benzersiz bir saldırı ile karşı karşıya" olduklarını söyledi.

Rusya'ya referanduma müdahale suçlaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, oylamanın "Moldova'daki demokratik süreci istikrarsızlaştırmak için Rusya ve temsilcilerinin daha önce görülmemiş şekildeki müdahale ve yıldırma girişimleri altında yapıldı[ğını]" söylerken Almanya hükümeti "Rusya'nın yoğun biçimde seçimleri etkileme çabasının çok kaygı verici" olduğunu belirtti.

Reuters'in haberine göre, Rusya ise uluslararası toplumdan gelen "Moldova'ya müdahale ve dezenformasyon" iddialarını reddetti ve Moldova'da seçimlerinin "özgür olmayan koşullarda yapıldığını" ileri sürdü.

(AEK)