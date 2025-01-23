MMO "Denetimsizlik kaynaklı bir katliam daha" dedi, sorumlu olarak iki bakanlığı gösterdi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yangının “denetimsizlik kaynaklı bir katliam” olduğunu söyledi.

‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e dikkat çeken Yener, binalarda yangın güvenliğini sağlamak için kaçış yolları, uygun malzeme kullanımı, algılama ve uyarı sistemleri, yangın söndürme ve duman tahliye sistemleri gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Bu önlemlerin alınmadığı durumlarda, binaların yangın riskine karşı savunmasız hale geldiğini ekledi.

Yetki tartışmasına değinen Yener, yapılarda bu sistemlerin kurulup kurulmadığı, kuruldu ise çalışır vaziyette olup olmadığının kontrolünün aynı yönetmeliğin ‘Denetim’ ile ilgili 131. maddesinde düzenlendiğini anlattı. “Bu konuda görev ve sorumluluk otel sahibinde olduğu kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndadır” dedi.

2008'den beri zorunlu olan sistem de yok

Yener ayrıca yönetmeliğe göre ikiden fazla katlı ve içerisindeki yatak sayısı 200’ü geçen binalarda ‘yağmurlama sistemi’ zorunluluğu olduğunu, en geç de 2008’de yapılmış olması gerektiğini söyledi. Sistemin yapılmaması nedeniyle yangının hızlıca yayıldığını ifade etti.

Denetim mekanizmalarının eksikliğini eleştiren Yener, kamu güvenliğini piyasa insafına bırakmanın kabul edilemez olduğunu söyledi. İki bakanlığı denetim görevlerini yerine getirmeye çağırdı. “Her sabah bir felaket haberine uyanmak istemiyoruz. Bilimin, tekniğin, mühendisliğin, mühendis örgütlülüğünün yok sayıldığı bir sistem istemiyoruz.” diyen Yener şunları kaydetti:

"Özel kuruluşlara kamu varlıkları tahsis eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, bu varlıkların kullanım koşullarını denetlemeye,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, otelde konaklayanları yangın esnasında oteli terk etmek için yönlendirmekle sorumlu personele bu eğitimin verilip-verilmediğini ve ekipmanların periyodik muayenelerinin düzgün yapılıp-yapılmadığını denetlemeye,

İşletme sahiplerini insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için vasıflı elemanlar eliyle bilimsel ve teknik gereklilikleri yerine getirmeye,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Yapı üretim sürecinin ve yapılarının işletilmesinin tüm aşamalarında Odaları sürece dahil etmeye, Odaları tarafından Eğitilip Belgelendirilmiş Mühendislerin yer almasını sağlayacak düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz"

(HA)