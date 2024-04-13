MMO Antalya Şube Başkanı: Periyodik bakım için odamıza talep gelmedi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Antalya'da dün (12 Nisan) meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Atmaca, bir kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik Tesisi'nin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti.

AA’nın haberine göre; yazılı açıklama yapan Atmaca, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, her türlü iş ekipmanının ilk ruhsatlandırılması, bakımları ve periyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Bu tesislerin, aylık bakımlar dışında belli aralıklarla imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımlarının da aksatılmaması gerektiğini söyleyen Atmaca, hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin de tesis operatörlerince yapılması gerektiğini vuguladı.

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Atmaca yaptığı açıklamada şu noktalara dikkat çekti:

"Antalya, Sarısu-Tünektepe'de bulunan, imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 8 Kasım 2017'de düzenlenen ruhsatla, mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının 'uygun' olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır. Ruhsatlandırma öncesi ilk inceleme 12 ve 13 Aralık 2016'da yapılmış, eksiklikler tespit edilmiş, eksikliklerin giderilmesi neticesinde 16 Ekim 2017'de yapılan inceleme sonucunda söz konusu ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve Odamıza böyle bir talep gelmemiştir. Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının uygun olduğu' ifadesine dikkati çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği, ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılmasıyla mümkün olacaktır. 'TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) 'İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' kapsamında uzun yıllardır standartlar kapsamında birçok iş ekipmanının periyodik kontrollerini kamusal denetim anlayışıyla yapmaktadır. Periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile iş ekipmanlarının sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumlulukla görev almaya her zaman hazır olduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunarız."

(RT)