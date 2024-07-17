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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 14:46
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 14:49
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MLSA’nın hazırladığı 'Gazeteciler için Hukuk El Kitabı' yayında

MLSA Hukuk Birimi tarafından hazırlanan rehber, gazetecilerin özellikle haber takibi sırasındaki haklarını içeriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MLSA’nın hazırladığı 'Gazeteciler için Hukuk El Kitabı' yayında

MLSA Hukuk Birimi tarafından hazırlanan “Gazeteciler için Hukuk El Kitabı” yayınlandı. Gazetecilerin özellikle haber takibi sırasında yaşadıkları hak ihlallerine karşı yasal haklarını içeren rehber, gazetecilerin haber takibi sırasında yaşadıkları pratik sorunlara karşı da pratik çözüm önerileri sunuyor. 

MLSA'nın aktarımına göre, el kitabı, gazetecilerin ifade özgürlüklerine yönelik müdahelelere karşı bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

Rehberde aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin gazetecilerin hak ve özgürlüklerine yönelik içtihatlarına da yer verilirken internet haber siteleri gibi yeni gelişen hukuki kavramlara yönelik değerlendirmeler de yer alıyor.

Gazeteciler için Hukuk El Kitabına ulaşmak için tıklayınız.

(EMK)

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