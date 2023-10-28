MLSA’dan Diyarbakır’da gazeteciler için eğitim atölyesi

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 3 Kasım’da Diyarbakır'da gazetecilere yönelik bir eğitim atölyesi düzenleyecek.

Beş konu başlığında gerçekleştirilecek eğitime başvurular devam ediyor.

MLSA'nın, alanda giderek artan yasa dışı uygulamalarla karşı karşıya kalan gazetecilere destek olmak, basın ve ifade özgürlüğünü koruyup güçlendirmek amacıyla dördüncüsünü düzenlediği “Haklarınızı Bilin: Gazeteciler İçin Hukuk Atölyesi” Diyarbakır’daki Mitannia Regency Hotel’de saat 10.00’da başlayacak, aynı gün saat 19.00’da bitecek.

Atölyede, MLSA Eş Başkanı Veysel Ok, “Durum: İfade özgürlüğünde neredeyiz?”; Avukat Kerem Dikmen, “Dezenformasyon ve internet yasaları: Ne olacak?”; Dr. Volkan Aslan, “Temel Mahkeme kararlarında düşünce ve basın özgürlüğü”; Avukat Tuğçe Duygu Köksal, “2911: Vatandaşın eylem hakkı, gazetecinin eylemi takip hakkı”; Avukat Aynur Tuncel Yazgan “Cezaevlerinde arama ve mesleki malzemelere el konulması” başlıklı oturumları sunacak.

MLSA ayrıca, eğitim atölyesine Diyarbakır dışından katılmak isteyen gazetecilerin yol ve konaklama masraflarını derneğin karşılayacağını açıkladı.

Atölyeye katılmak için buradan başvurabilirsiniz.

(BA/AS)