MLSA’dan AYM’ye çağrı: Sansür yasası iptal edilsin

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, haftaiçi gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalarla ilgili olarak AYM’ye çağrıda bulundu.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN TOLGA ŞARDAN'IN TUTUKLANMASINA TEPKİ "Yetkililer, gazetecilere yönelik sistematik hukuki tacize son vermeli"

MLSA, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun düzenlendiği TCK 217/A maddesini 8 Kasım tarihinde Anayasaya uygunluk yönünden görüşecek Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine çağrı yaparak, yasanın iptalini istedi.

“Dezenformasyon yasası, herkesi potansiyel fail haline getiriyor”

Sene başından bu yana en az 13 gazeteci sansür yasası kapsamında gözaltına alındı, soruşturma geçirdi veya tutuklandı. Son olarak 1 Kasım’da T24 yazarı Tolga Şardan, yargıda yolsuzluğa dair hazırlanan bir MİT raporunun haberini yaptığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) TCK 217/A maddesi kapsamında tutuklandı.

MLSA Hukuk Birimi tarafından kaleme alınan ve Anayasa Mahkemesi üyelerine gönderilen çağrı metninde, gazeteciler üzerinde bir baskı aracına dönüşen "Dezenformasyon yasasının" iptali talep edildi.

Çağrıda, yasanın Anayasa'nın düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın hürriyetini düzenleyen ilkelerine aykırı olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddeleriyle çeliştiği vurgulandı. Ayrıca düzenlemenin “öngörülebilirlik ilkesine” de aykırı olduğu belirtildi.

"Dezenformasyonla mücadele yasası" adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin "sansür yasası" olarak adlandırdığı kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından CHP, bunun 29’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. 29’uncu maddede şu ifadeler yer alıyor: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.”

(AÖ)