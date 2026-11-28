Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 2025-2026 Adli Yılı Dava İzleme Raporu’nu “15 Dakikada Adalet” başlığıyla açıkladı. Dernek, 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 döneminde 17 ilde 123 mahkemede 201 dava ve 361 duruşmayı izledi. Mahkemeler bu davalarda toplam 1.313 kişiyi yargıladı.

MLSA, 2018’den bu yana yürüttüğü Gazetecilik ve İfade Özgürlüğü Davaları İzleme Programı kapsamında hazırladığı raporda gazetecilerin, aktivistlerin ve öğrencilerin yargı süreçlerini, mahkeme kararlarını, tutukluluk uygulamalarını ve duruşmalarda tespit ettiği adil yargılanma hakkı ihlallerini ele aldı.

MLSA, raporunu 27 Kasım’da İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Postane’de gazetecilerin, hukukçuların, sivil toplum ve diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı bir etkinlikte kamuoyuyla paylaştı.

Duruşmaların yüzde 55’i 15 dakikadan kısa sürdü

Rapor, adını duruşma sürelerine ilişkin bulgulardan alıyor. MLSA’nın süresini kaydettiği duruşmaların yüzde 55’i 15 dakikadan kısa sürdü. Dörtte üçü ise yarım saati bulmadı.

MLSA, sanıkların aylarca beklediği duruşmaların dakikalar içinde sona erdiğine dikkat çekti. Mahkemelerin mütalaa, eksik evrak veya yakalama kararının infazını beklemek gerekçesiyle savunmaları dinlemeden duruşmaları ertelemesinin yargılamayı bir erteleme rutinine dönüştürdüğünü belirtti.

Sanıkların yüzde 83’ü aktivist, gazeteci veya öğrenci

Mahkemeler, MLSA’nın izlediği davalarda 549 aktivisti, 289 gazeteci ve basın çalışanını, 246 öğrenciyi, 66 siyasetçiyi, 62 avukatı ve 29 sanatçıyı yargıladı. Sanıkların yüzde 83’ünü aktivistler, gazeteciler ve öğrenciler oluşturdu.

Derneğin izlediği 201 davanın 127’sinde en az bir gazeteci sanık olarak yer aldı. Gazetecilerin sanık olduğu davalar, toplam davaların yüzde 63’ünü oluşturdu.

En yaygın suçlamalar: Örgüt üyeliği ve örgüte yardım

Rapora göre savcılıklar 52 davada örgüt üyeliği veya örgüte yardım, 30 davada örgüt propagandası, 29 davada ise 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamaları yöneltti.

Mahkemeler, 2911 sayılı Kanun kapsamında 770 kişiyi yargıladı. Bu kişiler toplam sanıkların yüzde 59’unu oluşturdu. Cumhurbaşkanına hakaret veya tehdit suçlamaları ise 21 davada yer aldı.

MLSA, kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesi (halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) kapsamında 16 dava izledi. Mahkemeler bu davaların 14’ünde gazetecileri yargıladı.

Dernek, terör mevzuatına dayanan davaların toplam dosyaların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirtti. Gizli tanık beyanları, telefon kayıtları ve sanıkların çalıştığı kurumlara ilişkin bilgiler bu dosyalarda en sık kullanılan deliller arasında yer aldı.

Saraçhane protestolarına ilişkin davalarda 542 beraat

MLSA, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara ilişkin davaları da raporunda ele aldı.

Mahkemeler, protestolarla doğrudan bağlantılı 11 davada 269 kişiyi yargıladı. Sanıkların yarıdan fazlasını üniversite öğrencileri oluşturdu.

Saraçhane protestolarına ilişkin 35, 49 ve 66 sanıklı dosyalar, haber takibi yapan sekiz gazeteci ile dört avukatın davaları ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) protestolara ilişkin davalar büyük ölçüde beraatle sonuçlandı.

Mahkemeler Saraçhane dosyalarında toplam 542 kişi hakkında beraat kararı verdi. Ancak MLSA, beraatle sonuçlanan davalarda dahi sanıkların aylarca yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü altında kaldığına, 13 kişinin ise tutuklu yargılandığına dikkat çekti.

Beraat oranı düştü, mahkûmiyet oranı arttı

Önceki adli yıla kıyasla beraat oranı yüzde 57’den yüzde 46’ya gerilerken mahkûmiyet oranı yüzde 20’den yüzde 37’ye yükseldi.

MLSA’nın izlediği davalarda mahkemeler toplam 291 yıl hapis cezası verdi. Bu cezaların 196 yılı, aralarında tutuklu yakınları derneği yöneticileri ve 12 avukatın da bulunduğu 50 sanıklı Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Derneği ve Özgürlük için Hukukçular Derneği davasındaki mahkûmiyetlerden oluştu.

Mahkeme, tek bir karar duruşmasında 28 kişiye toplam 196 yıl hapis cezası verdi. Böylece bu dosya, MLSA’nın adli yıl boyunca kaydettiği toplam hapis cezalarının yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

Mahkemeler toplam 36 davada 94 kişiye ceza verdi. Ayrıca 600 bin lirayı aşan tutarda tazminata hükmetti.

63 kişi tutuklu yargılandı, 11’i gazeteciydi

Adli yıl boyunca mahkemeler 33 davada 63 kişiyi tutuklu yargıladı. Bu kişilerin 11’i gazeteciydi.

Mahkemeler, MLSA’nın izlediği davaların yüzde 28’inde adli kontrol tedbiri uyguladı. Dernek, önceki adli yılda bu oranı yüzde 17 olarak kaydetmişti.

MLSA’nın raporunda örnek olarak ele aldığı dosyalardan biri DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın davası oldu.

Yargı makamları, haberlerini duyurduğu sosyal medya paylaşımları nedeniyle Uludağ hakkında tutuklama kararı verdi. Savcılık, gazeteci hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi.

Marmara Cezaevi yönetimi, Uludağ’ı bir süre hücrede tuttu. Mahkeme, tutukluluğunun 90. gününde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ilk duruşmasına katılan Uludağ’ı yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.

Duruşmaların yüzde 68’i geç başladı

MLSA, duruşma salonlarında tespit ettiği adil yargılanma hakkı ihlallerine de raporunda yer verdi.

Mahkemeler, derneğin izlediği duruşmaların yüzde 68’ine geç başladı. Savunmanın tanık dinletme taleplerinin yüzde 87’sini reddetti.

Duruşmaların yüzde 42’sinde sanıklar salonda bulunmazken yüzde 54’ünde SEGBİS bağlantısı gerçekleşmedi.

Sanıklar 30 duruşmada gözaltında kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Dava gözlemcileri ise 22 duruşmada mahkeme salonuna giremedi.

Savcı ve hâkimlerin şikâyetçi olduğu dava sayısı ikiye katlandı

MLSA, davalarda şikâyetçi konumundaki kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına ilişkin verileri de paylaştı.

Derneğin şikâyetçisini tespit ettiği 110 davanın 51’inde bir kamu görevlisi veya kamu kurumu, 20’sinde ise doğrudan Cumhurbaşkanı şikâyetçiydi.

Savcı ve hâkimlerin şikâyetçi olduğu dava sayısı bir yılda 6’dan 12’ye yükseldi.

MLSA, bazı gazetecilerin birden fazla davada sanık olarak yer aldığına da dikkat çekti. Mahkemeler Barış Pehlivan’ı yedi, Barış Terkoğlu ve Furkan Karabay’ı ise altışar ayrı davada yargıladı.

Dernek, raporun sonuç bölümünde ifade ve basın özgürlüğünü yargı yoluyla kısıtlama uygulamalarının bir istisna olmaktan çıkarak kurumsallaştığı değerlendirmesinde bulundu.

MLSA, raporun bulgularını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi başta olmak üzere uluslararası mekanizmalara sunacağını ve dava izleme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

(VC)