ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 15:47
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 16:03
1 dk Okuma

MLSA, 2024–2025 adli yılı dava izleme raporunu açıklıyor

Türkiye’de ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünün röntgenini çeken MLSA’nın 2024–2025 adli yılı raporu, The Marmara Pera Hotel'deki lansman ve panelle duyurulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MLSA, 2024–2025 adli yılı dava izleme raporunu açıklıyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 2024–2025 Adli Yılı Gazetecilik ve İfade Özgürlüğü Davaları İzleme Raporu’nun sonuçlarını, 28 Kasım 2025 Cuma günü, İstanbul’da düzenleyeceği bir lansmanla kamuoyuna sunacak.

Bu seneki rapor “Yargı, Sansür ve Direnç: 2025 İfade Özgürlüğü Yargılamalarının Anatomisi” başlığını taşıyor.

The Marmara Pera Hotel’de yapılacak etkinlik saat 17.30’da başlayacak ve Türkçe–İngilizce simultane çeviri sağlanacak.

MLSA’nın 2018’den bu yana yürüttüğü “Gazetecilik ve İfade Özgürlüğü Davaları İzleme Programı” kapsamında hazırlanan rapor, adli yıl boyunca izlenen 250’den fazla dava ve 700’ü aşkın duruşmadan elde edilen verilerle Türkiye’de ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünün mevcut durumuna ışık tutuyor.

Rapor sunumunun ardından gerçekleştirilecek “Yargı, Haber ve Sansür Üçgeninde Gazetecilik” başlıklı panelde gazeteciler Ercüment Akdeniz, Joakim Medin, Diren Yurtsever ve yönetmen Koray Kesik, gazetecilere yönelik yargı tacizini ve sansür mekanizmalarını tartışacak.

Etkinliğe izlemek, takip etmek isteyenler, buradaki kayıt formunu doldurarak katılımlarını teyit edebilir.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
mlsa gazeteci yargılamaları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git