MKGD, tutuklu Gazeteci Sevda Erkılınç için açıklama yapacak

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKGD), 2 Mayıs’tan bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Özgür Gelecek muhabiri Gazeteci Sevda Erkılınç için bir açıklama yapacağını duyurdu.

MKGD’den yapılan çağrıda, çölyak hastası olan gazeteci Erkılınç’ın cezaevinde glutensiz beslenme hakkının sağlanmadığı, sağlığa erişiminin engellendiği belirtildi. Dernek, bu durumu insan hakları ihlali olarak değerlendirerek, meslektaşlarının yanında olduklarını vurguladı.

Açıklama, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde yarın saat 11.00'da gerçekleştirilecek. MKGD, tüm gazetecileri ve hak savunucularını dayanışmaya ve basın özgürlüğü için ses olmaya çağırdı.

📢 Özgür Gelecek muhabiri Gazeteci Sevda Erkılınç, 2 Mayıs'tan beri Bakırköy Cezaevinde tutuluyor. Çölyak hastası olan Perihan'ın glutensiz beslenme hakı sağlanmıyor ve sağlığa erişimi engelleniyor. Meslektaşımızla dayanışmak için İHD İstanbul Şubesi'nde biraraya geliyoruz. pic.twitter.com/RUy6Cz1sOs — Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (@mkgdernek) June 19, 2025

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