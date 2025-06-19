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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 11:55
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MKGD, tutuklu Gazeteci Sevda Erkılınç için açıklama yapacak

MKGD, tüm gazetecileri ve hak savunucularını dayanışmaya ve basın özgürlüğü için ses olmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MKGD, tutuklu Gazeteci Sevda Erkılınç için açıklama yapacak

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKGD), 2 Mayıs’tan bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Özgür Gelecek muhabiri Gazeteci Sevda Erkılınç için bir açıklama yapacağını duyurdu.

MKGD’den yapılan çağrıda, çölyak hastası olan gazeteci Erkılınç’ın cezaevinde glutensiz beslenme hakkının sağlanmadığı, sağlığa erişiminin engellendiği belirtildi. Dernek, bu durumu insan hakları ihlali olarak değerlendirerek, meslektaşlarının yanında olduklarını vurguladı.

Açıklama, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde yarın saat 11.00'da gerçekleştirilecek. MKGD, tüm gazetecileri ve hak savunucularını dayanışmaya ve basın özgürlüğü için ses olmaya çağırdı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği Sevda Erkılıç
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