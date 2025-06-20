MKGD: Mahpus Gazeteci Sevda Erkılınç'ın sağlık hakkı gasp ediliyor, serbest bırakılsın

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), pankartlar eşliğinde İstanbul Beyoğlu’nda İnsan Hakları Derneği (İHD) binasında düzenlenen basın toplantısında, cezaevindeki çölyak hastası gazeteci Sevda Erkılınç’a glütensiz gıda verilmediğini ve sağlık hakkının ihlal edildiğini duyurdu. Dernel, gazeteci Sevda Erkılınç'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

MKG adına basın metnini Yadigar Aygün okudu ve şu vurguyu yaptı:

“Cezaevindeki tüm hasta tutsaklara yönelik ayrımcı ve ihmalci uygulamalara son verilmelidir. Kadınlar susmaz, gerçekler susturulamaz.”

Yadigar Aygün’ün aktardığına göre, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Erkılınç’ın resmi çölyak raporuna rağmen glütensiz yemek hakkı tanınmadı. Başlangıçta verilmiş olan özel yemekler sonradan kesildi.

Aygün, “Patriyarka ve iktidar aygıtları özellikle kadın gazetecileri hedef alıyor” diyerek, Erkılınç’ın kadın, LGBTİ+ ve ezilen halkların sesi olduğunu vurguladı.

Yadigar Aygün’ün dile getirdiği talepler şöyle:

*Perihan Sevda Erkılınç derhal serbest bırakılmalı,

*Hasta tutuklulara yönelik ayrımcı uygulamalara son verilmeli,

*Çölyak hastalarına özel diyet uygulanmalı,

*Basın özgürlüğü ve kadın gazetecilere yönelik baskılar kaldırılmalı,

*Hapishanelerde çıplak arama suç olduğu uluslararası hukuka göre netleşirken uygulamaya son verilmeli.

"Serbest bırakılsın"

Açıklama sonrasında konuşan Yeni Demokrat Kadın’dan Nurgül Uci şöyle dedi: “Gazetecilik ve kadın özgürlük mücadelesi nedeniyle tutuklandı, hapishane koşulları sistematik işkenceye dönüştü.”

İHD Hapishaneler Komisyonu’ndan Mehmet Acettin şöyle dedi:

“Perihan Sevda Erkılınç’ın gazeteciliğine şahidiz, basın ve muhalif sesler susturulmak isteniyor.”

Mücadele Birliği Platformu’ndan Özlem Oral da

On Söz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel’in de tutuklu olduğunu belirtti ve iki kadın gazetecinin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Yadigar Aygün açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Gazetecilik suç değildir. Kadınlar susmaz, gerçekler susturulamaz.”

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