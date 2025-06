MKGD: Mafê tenduristiyê yê rojnamegera girtî Sevda Erkilinçê tê binpêkirin

Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) li avahiya Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) ya li Beyoglûya Stenbolê civîneke çapemeniyê li dar xist. Di civîna çapemeniyê de hat ragihand ku xwarina bê gluten nedane rojnameger Sevda Erkilinçê ku nexweşiya sîliyakê pê re ye û mafê wê yê tenduristiyê hatiye binpêkirin.

Komeleyê xwest ku rojnamevan Sevda Erkilinç demildest bê serbest kirin.

Yadigar Aygunê li ser navê MKGê daxuyaniya çapemeniyê xwend û got:

"Divê pêkanînên cudakar û îhmalkar ên li dijî hemû girtiyên nexweş bi dawî bibe. Jin bêdeng nabe, rastî nayê bêdengkirin."

Her weha Aygunê got ku li Tirkiyeyê zextên ser rojnamegeran her ku diçe zêdetir dibin û rojnamegerên jin hedef tên girtin. Yadîgar Aygunê diyar kir ku desthilat hewl dide bi zextên sîstematîk dengê jinan, sosyalîstan, kedkarên çapemeniya azad û muxalîf bi girtin û desteserkirinan qut bikin. Di berdewamê de Aygunê got ku ew ji bo bibin dengê rojnameger Perîhan Sevda Erkilinç hatine cem hev.

Yadîgar Aygunê bi bîr xist ku Perîhan Sevda Erkilinç nexweşa çolyakê ye, li girtîgehê xwarinên wê yên bêgluten nayên dayin, rastî binpêkirinên mafan ên giran tê û xwest tavilê were berdan.

Ji Jinên Yenî Demokratê Nurgul Ucî, endamê Komîsyona Girtîgehan a ÎHD’ê Mehmet Acettîn û ji Kovara Onsozê Ozlem Oral jî xwestin Perîhan Sevda Erkilinç tavilê were berdan.

(EMK/AY)