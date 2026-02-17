ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 11:34 17 Şubat 2026 11:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 11:39 17 Şubat 2026 11:39
Okuma Okuma:  2 dakika

MKGD'den ETHA çalışanları için dayanışma çağrısı: Kitap ve mektup gönderilecek

Dayanışma etkinliği, Van, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da düzenleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MKGD'den ETHA çalışanları için dayanışma çağrısı: Kitap ve mektup gönderilecek
Operasyondan sonra ETHA bürosu, Fotoğraf: ETHA / X

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, 5 Şubat’ta tutuklanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabir ve editörleri Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz ve Elif Bayburt için dayanışma etkinliği düzenleniyor. Gazetecilere destek amacıyla kitap, kart ve mektup gönderilecek.

Dernek, dayanışmayı büyütmek amacıyla meslek örgütlerine, gazetecilere ve demokratik kamuoyuna katılım çağrısı yaptı.

Etkinlik programı şöyle:

18 Şubat 2026 (Çarşamba)

Merkez PTT Binası / Van – 11.00

Sur PTT Binası / Diyarbakır – 13.00

Yenişehir PTT Binası / Ankara – 14.00

Beyoğlu PTT Binası / İstanbul – 16.30 Belirtilen saatlerde PTT binaları önünde bir araya gelinerek tutuklu gazetecilere dayanışma mesajları iletilecek.

Editör ve muhabirleri tutuklanan ETHA destek bekliyor
Editör ve muhabirleri tutuklanan ETHA destek bekliyor
9 Şubat 2026
Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
16 Şubat 2026

Ne olmuştu?

3 Şubat’ta polis, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile birlikte aralarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Polen Ekoloji, Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) ve Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’nın da (BEKSAV) bulunduğu kuruluşlara yönelik operasyon düzenledi.

ETHA'nın Aksaray’daki ofisine kapıyı kırarak giren polis, bilgisayarların harddisklerini aldı. Gazetecilerin bilgisayar ve telefonlarına el koydu.

Gözaltına alınan 95 kişiden 77’si 5-6 Şubat’ta çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt, Müslüm Koyun vardı. ETHA muhabiri Züleyha Müldür ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Gürbüz, Gayıp, Bayburt Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne Koyun ise Metris Cezaevi'ne götürüldü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
pınar gayıp ETHA Ajansı etha çalışanları
ilgili haberler
Editör ve muhabirleri tutuklanan ETHA destek bekliyor
9 Şubat 2026
/haber/editor-ve-muhabirleri-tutuklanan-etha-destek-bekliyor-316500
ESP OPERASYONUNDA ÜÇÜNCÜ GÜN
Gazeteciler, gözaltındaki ETHA çalışanları için Çağlayan’da açıklama yaptı
5 Şubat 2026
/haber/gazeteciler-gozaltindaki-etha-calisanlari-icin-caglayanda-aciklama-yapti-316394
ETHA’nın X hesabına 7. kez erişim engeli
6 Kasım 2025
/haber/ethanin-x-hesabina-7-kez-erisim-engeli-313257
ETHA editörü Pınar Gayıp serbest bırakıldı
14 Ekim 2024
/haber/etha-editoru-pinar-gayip-serbest-birakildi-300706
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Editör ve muhabirleri tutuklanan ETHA destek bekliyor
9 Şubat 2026
/haber/editor-ve-muhabirleri-tutuklanan-etha-destek-bekliyor-316500
ESP OPERASYONUNDA ÜÇÜNCÜ GÜN
Gazeteciler, gözaltındaki ETHA çalışanları için Çağlayan’da açıklama yaptı
5 Şubat 2026
/haber/gazeteciler-gozaltindaki-etha-calisanlari-icin-caglayanda-aciklama-yapti-316394
ETHA’nın X hesabına 7. kez erişim engeli
6 Kasım 2025
/haber/ethanin-x-hesabina-7-kez-erisim-engeli-313257
ETHA editörü Pınar Gayıp serbest bırakıldı
14 Ekim 2024
/haber/etha-editoru-pinar-gayip-serbest-birakildi-300706
Sayfa Başına Git