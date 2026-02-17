MKGD'den ETHA çalışanları için dayanışma çağrısı: Kitap ve mektup gönderilecek

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, 5 Şubat’ta tutuklanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabir ve editörleri Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz ve Elif Bayburt için dayanışma etkinliği düzenleniyor. Gazetecilere destek amacıyla kitap, kart ve mektup gönderilecek.

Dernek, dayanışmayı büyütmek amacıyla meslek örgütlerine, gazetecilere ve demokratik kamuoyuna katılım çağrısı yaptı.

Etkinlik programı şöyle:

18 Şubat 2026 (Çarşamba)

Merkez PTT Binası / Van – 11.00

Sur PTT Binası / Diyarbakır – 13.00

Yenişehir PTT Binası / Ankara – 14.00

Beyoğlu PTT Binası / İstanbul – 16.30 Belirtilen saatlerde PTT binaları önünde bir araya gelinerek tutuklu gazetecilere dayanışma mesajları iletilecek.

Ne olmuştu? 3 Şubat’ta polis, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile birlikte aralarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Polen Ekoloji, Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) ve Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’nın da (BEKSAV) bulunduğu kuruluşlara yönelik operasyon düzenledi. ETHA'nın Aksaray’daki ofisine kapıyı kırarak giren polis, bilgisayarların harddisklerini aldı. Gazetecilerin bilgisayar ve telefonlarına el koydu. Gözaltına alınan 95 kişiden 77’si 5-6 Şubat’ta çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt, Müslüm Koyun vardı. ETHA muhabiri Züleyha Müldür ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Gürbüz, Gayıp, Bayburt Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne Koyun ise Metris Cezaevi'ne götürüldü.

