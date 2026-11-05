TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 05.11.2026 14:58 5 Mijdar 2026 14:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.11.2026 15:07 5 Mijdar 2026 15:07
Xwendin Xwendin:  4 xulek

MKG û DFG êdî binpêkirinên li dijî rojnamegerên jin ên Kurd bişopîne

MKG û DFG di çarçoveya Projeya Şopandina Mafan, Belgekirin û Piştgiriyê de, dê binpêkirinên li dijî rojnamegerên jin ên Kurd bikin rapor û ji bo vê toreke piştgiriyê ava bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
MKG û DFG êdî binpêkirinên li dijî rojnamegerên jin ên Kurd bişopîne
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

“Projeya Şopandina Maf, Belgekirin û Piştevaniyê ya ji bo Jinên Kurd ên Rojnameger “, ku dê di bin serokatiya Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) û Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) de were pêkanîn.

Armanca projeyê ewe ku binpêkirinên mafên mirovan ên ku rojnamegerên jin ên Kurd li Tirkiyeyê di dema çalakiyên xwe yên pîşeyî de bi wan rû bi rû dimînin bi awayekî sîstematîk bişopîne, belge bike û ji raya giştî ya neteweyî û navneteweyî re eşkere bike.

Proje, ji aliyê Yekîtiya Ewropayê ve tê piştgirîkirin û bi hevkariya Weqfa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê (TÎHV) tê pêkanîn. Her weha armanc ewe ku mekanîzmayek çavdêrî û hevgirtinê ya hevpar ji bo parastina maf û azadiyên rojnamegeran biafirîne.

MKG: Di Îlonê de 2 rojnamegerên jin hatin girtin û 3 jî hatin desteserkirin
MKG: Di Îlonê de 2 rojnamegerên jin hatin girtin û 3 jî hatin desteserkirin
8 Cotmeh 2026

Li Tirkiyeyê, di demekê de ku zext li ser rojnamegeran zêde dibin, rojnamegerên jin ên Kurd, hem ji ber xebata xwe ya rojnamegeriyê û hem jî ji ber nasnameya xwe ya etnîkî û zayenda xwe, bi cihêkarî û binpêkirinên mafên mirovan ên piralî re rû bi rû dimînin. Ev binpêkirin, ji binçavkirin û girtinê bigire heya êrişên fizîkî, astengkirina ragihandina nûçeyan, destdirêjiya dîjîtal, gef û sansurê, rasterast bandorê li xebatên pîşeyî yên rojnamegerên jin dikin. Lê belê, di belgekirin, analîzkirin û şopandina sîstematîk a van binpêkirinan de bi rêyên qanûnî kêmasiyên girîng hene.

Dê binpêkirin rojane bên şopandin û tomarkirin

Di çarçoveya projeyê de, binpêkirinên mafên mirovan ên li dijî rojnamevanên jin ên Kurd dê rojane werin şopandin, agahiyên hatine bidestxistin dê werin verastkirin û tomarkirin û veguherînin analîzên birêkûpêk. Raporên amadekirî dê bi zimanên Kurdî, Tirkî û Îngilîzî werin weşandin û ji mekanîzmayên mafên mirovan ên neteweyî û navneteweyî, rêxistinên çapemeniyê û saziyên têkildar re werin şandin. Bi vî awayî, armanc ew e ku berçavgirtina binpêkirinên mafên mirovan ên ku rojnamevanên jin ên Kurd pê re rû bi rû dimînin zêde bibe, hesabpirsîna berpirsiyaran were misogerkirin û çalakiyên parêzvaniyê yên bi bandor werin meşandin.

MKG: Di Gulanê de 9 platformên dijîtal hatin astengkirin
MKG: Di Gulanê de 9 platformên dijîtal hatin astengkirin
5 Hezîran 2026

Yek ji stûnên sereke yên projeyê xurtkirina torên hevgirtinê yên di navbera rojnamevanên jin de ye. Di vî warî de, cihêkarî, tundûtûjî, gef û dûrxistina pîşeyî ya ku rojnamegerên jin pê re rû bi rû dimînin, dê ji perspektîfa zayendî ve were çareserkirin; çalakiyên avakirina kapasîteyê û înîsiyatîfên hevgirtinê dê werin meşandin. Armanc ew e ku pêşî li tenêbûna rojnamevanan a li hember binpêkirinên mafên mirovan were girtin û gihîştina wan a mekanîzmayên çareskirinê were xurtkirin.

Li dijî binpêkirinan divê bingeha têkoşîn û hevgirtina hevpar were xurtkirin

DFG dê bi rêya çalakiyên xwe yên çavdêrîkirin, belgekirin û raporkirina azadiya çapemeniyê beşdarî pêvajoyên berhevkirin, verastkirin, analîz û raporkirina projeyê bibe. Ji aliyê din ve, MKG dê li ser bingeha ezmûnên meydanî yên rojnamegerên jin lêkolînên çavdêrîkirin û analîzê yên li ser bingeha zayendê pêk bîne; ew ê di pêşxistina têkiliyên piştgiriyê yên bi rojnamegerên jin re û eşkerekirina binpêkirinan de bi roleke çalak rabe.

DFG: Di Cotmehê de 6 rojnameger hatin girtin
DFG: Di Cotmehê de 6 rojnameger hatin girtin
4 Mijdar 2026

Ji bilî belgekirina binpêkirinên piralî yên mafên mirovan ên ku rojnamegerên jin ên Kurd pê re rû bi rû dimînin, proje armanc dike ku bingeha têkoşîn û hevgirtina hevpar li dijî van binpêkirinan xurt bike. Parastina çapemenî û azadiya derbirînê, misogerkirina şert û mercên xebatê yên ewle yên ji bo rojnamevanan û avakirina mekanîzmayeke çavdêrî û parêzvaniyê ya domdar da ku rojnamegerên jin bikaribin xebatên xwe yên pîşeyî di bin şert û mercên wekhev û azad de pêk bînin, di nav armancên sereke yên projeyê de ne.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
dfg MKGP Komeleya Rojnamegeran a Dicle Firatê Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê
nûçeyên pêwendîdar
DFG: Di Cotmehê de 6 rojnameger hatin girtin
4 Mijdar 2026
/haber/dfg-di-cotmehe-de-6-rojnameger-hatin-girtin-325071
DFG’nin ekim bilançosu: 20 gözaltı, 6 tutuklama, 162 işten çıkarma
3 Kasım 2026
/haber/dfgnin-ekim-bilancosu-20-gozalti-6-tutuklama-162-isten-cikarma-325057
MKG: Di Îlonê de 2 rojnamegerên jin hatin girtin û 3 jî hatin desteserkirin
8 Cotmeh 2026
/haber/mkg-di-ilone-de-2-rojnamegeren-jin-hatin-girtin-u-3-ji-hatin-desteserkirin-324223
DFG: Di meha Îlonê de 3 hezar û 491 hesab û naverokên medyaya civakî hatin astengkirin
5 Cotmeh 2026
/haber/dfg-di-meha-ilone-de-3-hezar-u-491-hesab-u-naveroken-medyaya-civaki-hatin-astengkirin-324085
DFG: Di Tebaxê de 4 rojnameger hatin desteserkirin
3 Îlon 2026
/haber/dfg-di-tebaxe-de-4-rojnameger-hatin-desteserkirin-323104
MKG: Di Gulanê de 9 platformên dijîtal hatin astengkirin
5 Hezîran 2026
/haber/mkg-di-gulane-de-9-platformen-dijital-hatin-astengkirin-320214
MKG: Di sala 2025an de 424 binpêkirin pêk hatine
15 Çile 2026
/haber/mkg-di-sala-2025an-de-424-binpekirin-pek-hatine-315627
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
DFG: Di Cotmehê de 6 rojnameger hatin girtin
4 Mijdar 2026
/haber/dfg-di-cotmehe-de-6-rojnameger-hatin-girtin-325071
DFG’nin ekim bilançosu: 20 gözaltı, 6 tutuklama, 162 işten çıkarma
3 Kasım 2026
/haber/dfgnin-ekim-bilancosu-20-gozalti-6-tutuklama-162-isten-cikarma-325057
MKG: Di Îlonê de 2 rojnamegerên jin hatin girtin û 3 jî hatin desteserkirin
8 Cotmeh 2026
/haber/mkg-di-ilone-de-2-rojnamegeren-jin-hatin-girtin-u-3-ji-hatin-desteserkirin-324223
DFG: Di meha Îlonê de 3 hezar û 491 hesab û naverokên medyaya civakî hatin astengkirin
5 Cotmeh 2026
/haber/dfg-di-meha-ilone-de-3-hezar-u-491-hesab-u-naveroken-medyaya-civaki-hatin-astengkirin-324085
DFG: Di Tebaxê de 4 rojnameger hatin desteserkirin
3 Îlon 2026
/haber/dfg-di-tebaxe-de-4-rojnameger-hatin-desteserkirin-323104
MKG: Di Gulanê de 9 platformên dijîtal hatin astengkirin
5 Hezîran 2026
/haber/mkg-di-gulane-de-9-platformen-dijital-hatin-astengkirin-320214
MKG: Di sala 2025an de 424 binpêkirin pêk hatine
15 Çile 2026
/haber/mkg-di-sala-2025an-de-424-binpekirin-pek-hatine-315627
Biçe serûpelê