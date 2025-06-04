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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2025 09:56
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2025 10:02
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MKG: Baskıya rağmen yazmaya devam

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Mayıs 2025’e ait hak ihlalleri raporunu yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MKG: Baskıya rağmen yazmaya devam

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Mayıs 2025’e ait hak ihlalleri raporunu yayımladı.

“Baskıya rağmen yazmaya devam” başlığıyla paylaşılan raporda, kadın gazetecilere yönelik baskıların artık münferit değil, sistematik ve politik tercihler haline geldiği vurgulandı.

Dernek, raporun değerlendirme bölümünde “Gazeteciler, her geçen gün artan tehdit, darp, yargılamalar ve tutuklamalarla susturulmak isteniyor” diyerek kamuoyuna net bir mesaj verdi: “Baskılara rağmen yazmaya devam ediyoruz.”

Polis müdahalesi 

Rapor, gazetecilerin sahada çalışırken sık sık polis ya da olay failleri tarafından fiziksel müdahaleye, hakarete ve engellemeye maruz kaldığını ortaya koydu. Gazetecilerin barikatlarla yollarının kesildiği, sokaklardan itilerek çıkarıldığı, taziye haberlerini izlerken cinsiyetçi hakaretlere uğradığı ifade edildi. Bu ortamda çalışan gazetecilerin hem mesleki hem de fiziksel güvenliklerini korumaya çalışırken haber üretmeye devam ettiği belirtildi.

Dijital medya

Rapor, dijital medyada yapılan haber paylaşımları ve atılan sloganların suç unsuru olarak gösterildiğini de gündeme getirdi. Gazetecilere açılan davalarda delil sayılan unsurların çoğunlukla yalnızca gerçeklerin kendisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca bazı davalarda mahkemelerin duruşmaları basına kapattığı, gazetecilerin duruşmalara alınmadığına dikkat çekilerek bunun yalnızca basın özgürlüğüne değil, toplumun haber alma hakkına da açık bir müdahale olduğu ifade edildi.

MKG raporunda gazetecilerin sadece fiziksel ya da hukuki değil, ekonomik baskılarla da karşı karşıya olduğu belirtildi. Yetersiz sosyal güvenceler, sansür nedeniyle yaşanan iş kayıpları ve RTÜK aracılığıyla uygulanan yayın cezalarının mesleği görünmez biçimde baskı altına aldığı vurgulandı.

Tutuklu kadın gazeteciler

JinNews'in haberine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de hâlâ 9 kadın gazetecinin cezaevinde olduğu belirtildi. Rapor, bu durumun Türkiye’nin demokrasi karnesinin en açık göstergesi olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Cezaevine gönderilen kadın gazeteciler önce hedef gösterildi, sonra tutuklandı ve unutulmak istendi. Ancak biz, onların sesini dışarıdan yükseltmeye devam edeceğiz."

Raporun tamamı buradan okunabilir.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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