İstanbul merkezli “Selahattin Yılmaz suç örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İsmet Sayhan'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadesi alınan Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Sayhan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma hakkında

Selahattin Yılmaz’ın suç örgütünün başı olduğu iddiasıyla İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti.

İsmet Sayhan ise Eylül 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki MKE’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı.

Hakkında çıkan haberlerde Sayhan, yaşattığı tedarik sıkıntılarından dolayı MKE’nin ihalelere girmekten 2 yıl men ettiği ASSAN adlı şirketin avukatı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

MKE’den ayrıldıktan sonra ASSAN’ın avukatı olan Sayhan’ın devletin sırlarını sızdırdığı iddia edilmişti. Ayrıca Sayhan’ın Selahattin Yılmaz ile birlikte yer aldığı toplu fotoğraf yayımlanmıştı.