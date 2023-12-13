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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 11:02
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 11:11
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MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat oldu

Ankaragücü’nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat, hakem Meler’e yumruk atan Faruk Koca’nın ortağı olarak biliniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/mke-ankaragucu-baskani-ismail-mert-firat-oldu-1.jpg

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.

Kulüp şu açıklamayı yaptı: 

"Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir." 

Koca'nın ortağı

kısadalga.com'daki bilgiye göre, Ankaragücü’nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat, hakem Meler’e yumruk atan Faruk Koca’nın ortağı olarak biliniyor.

Fırat’ın sahibi olduğu Fırat Life Style ile Koca’nın sahibi olduğu Rast Grup'un, Ankara’daki NaturaVadi’nin yapımını birlikte yürütmüştü. NaturaVadi, lansman töreni ile 2022'de satışa çıkarıldı.

Faruk Koca istifa ettiğini duyurmuştu

Faruk Koca, "Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum" demişti. 

Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. 

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(EMK)

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