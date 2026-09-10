TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.09.2026 08:55 10 Îlon 2026 08:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.09.2026 09:02 10 Îlon 2026 09:02
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Mizrakli serdana dayîka Demîrtaş kir: Tu çima bi tenê hat?

Hevserokê berê yê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Selçuk Mizrakli piştî hat berdan, çû serdana Sadiye Demîrtaşa dayîka Selahattîn Demîrtaş.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Mizrakli serdana dayîka Demîrtaş kir: Tu çima bi tenê hat?
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hevserokê Berê yê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Selçuk Mizrakli cezayê wî qediya û ji Girtîgeha Edîrneyê derket. Piştî derketinê çû serdana Sadiye Demîrtaşa dayîka Hevserokê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Selahattîn Demîrtaş. Mizrakli û Demîrtaş li Girtîgeha Edîrneyê li heman qawişê bi hev re diman.

Selçuk Mizrakli serbest bû
Selçuk Mizrakli serbest bû
8 Îlon 2026

Selçuk Mizrakliyê ku 7 salan girtî ma dema tehliye bû çû serdana gora Sirri Sureyya Onder, Mehdî Zana û Tahîr Demîrtaş. Tahîr Demîrtaş bavê Selahettîn Demîrtaş e ku ji ber koça dawî ya wî Mizrakli sersaxî ji Sadiye Demîrtaşê re xwest. Her weha Mizrakli ji bo sersaxiyê çû serdana Leyla Zanayê jî.

Ekrem İmamoglu ji bo Selçuk Mizrakli peyamek weşand: Derbasî be Amed
Ekrem İmamoglu ji bo Selçuk Mizrakli peyamek weşand: Derbasî be Amed
9 Îlon 2026

Mizrakli çû mala Sadiye Demîrtaşê. Sadiye Demîrtaşê bi pirsa "Tu çima bi tenê hatî?" pêşwaziya Mizrakli kir. Mizrakli jî got, "Min ew hembêz kir lê xwezî min bikariba ew derbixista, xwezî min bikarîba ji te re bianîba, wisa bixista nava dilê xwe û ji te re bianîba. Lê min ji wî re got, pêşî ez ê biçim Dayê bibînim. Em ê wan rojan jî bibînin. Ez ê careke din bêm ber derê Girtîgeha Edirneyê, ez ê te bigirim."

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Selçûk Mizrakli selahattîn demîrtaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê