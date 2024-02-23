Mızraklı, deprem konutunu reddetti: Beni hapsedenlerin elinden çıkmış işlerde olmam

Yerine kayyım atanan ve tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, deprem konutlarının kura çekiminde çıkan evi reddetti.

6 Şubat Maraş depremlerinde abisinin oturduğu ancak mülkiyeti Mızraklı’ya ait olan Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki evi hasar aldı.

20 Şubat’ta yapılan kura çekiminde ise Mızraklı’ya deprem konutlarından ev çıktı.

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Mızraklı, avukatları aracılığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, evi istemediğini duyurdu.

Mızraklı, "Halkımın iradesini hiçe sayıp yerime kayyım atayanların, 4,5 yıldır hukuksuz bir şekilde beni tutsak edenlerin, gerek pandemi gerekse deprem süreçlerinde şehrimde halkımla beraber olmamı engelleyenlerin elinden çıkmış işlerde ben olmam. Yalnız namuslu bir iş yapıp çadırda, konteynerde olan bir hak sahibine versinler. Amed’in başı hep diktir. Hiçbir güç eğemedi, eğemeyecek” dedi.

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Konuya ilişkin AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü de açıklama yaptı. AFAD, Mızraklı’nın açıklamasını alıntılayarak, "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir” açıklamasını yaptı.

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(RT)