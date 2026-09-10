Mızraklı, Demirtaş'ın annesini ziyaret etti: Sen niye tek geldin?

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden tahliye olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi'nde birlikte kaldığı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'ı Diyarbakır'daki evinde ziyaret etti.

Selçuk Mızraklı tahliye oldu

"O günleri de göreceğiz"

Sadiye Demirtaş, Mızraklı'ya "Sen niye tek geldin?" diye sorarken Mızraklı, "Keşke içine koyaydım, sana getireydim. O günleri de göreceğiz" yanıtını verdi.

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7 yıl tutukluluk süresini doldurduktan sonra tahliye olan Mızraklı, tahliyesinin ardından Sırrı Süreyya Önder'in mezarını ziyaret etti, eşi Mehdi Zana'yı kaybeden Leyla Zana'ya taziye ziyaretinde bulundu. Mızraklı'nın duraklarından birisi de Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'ın evi oldu.

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Sadiye Demirtaş, Mızraklı'yı "Sen niye tek geldin" diyerek karşıladı. Mızraklı, "Ona sarıldım ama keşke çıkarabilseydim, keşke sana getirebilseydim, böyle içime koysaydım, sana getirseydim. Ama ona dedim, önce gideceğim Ana'yı göreceğim. O günleri de göreceğiz. Dedim, 'ben bir daha Edirne'nin önüne geleceğim, seni alacağım'."

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(FY)