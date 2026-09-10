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YT: Yayın Tarihi: 10.09.2026 08:14 10 Eylül 2026 08:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.09.2026 08:21 10 Eylül 2026 08:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Mızraklı, Demirtaş'ın annesini ziyaret etti: Sen niye tek geldin?

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Mızraklı, tahliyesinin ardından koğuş arkadaşı Selahattin Demirtaş'ın annesini ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mızraklı, Demirtaş'ın annesini ziyaret etti: Sen niye tek geldin?
Fotoğraf: MA
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Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden tahliye olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne Cezaevi'nde birlikte kaldığı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'ı Diyarbakır'daki evinde ziyaret etti.

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"O günleri de göreceğiz"

Sadiye Demirtaş, Mızraklı'ya "Sen niye tek geldin?" diye sorarken Mızraklı, "Keşke içine koyaydım, sana getireydim. O günleri de göreceğiz" yanıtını verdi.

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7 yıl tutukluluk süresini doldurduktan sonra tahliye olan Mızraklı, tahliyesinin ardından Sırrı Süreyya Önder'in mezarını ziyaret etti, eşi Mehdi Zana'yı kaybeden Leyla Zana'ya taziye ziyaretinde bulundu. Mızraklı'nın duraklarından birisi de Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'ın evi oldu.

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Sadiye Demirtaş, Mızraklı'yı "Sen niye tek geldin" diyerek karşıladı. Mızraklı, "Ona sarıldım ama keşke çıkarabilseydim, keşke sana getirebilseydim, böyle içime koysaydım, sana getirseydim. Ama ona dedim, önce gideceğim Ana'yı göreceğim. O günleri de göreceğiz. Dedim, 'ben bir daha Edirne'nin önüne geleceğim, seni alacağım'."

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(FY)

Haber Yeri
İstanbul
adnan selçuk mızraklı Selahattin Demirtaş Diyarbakır tahliye
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