Mızraklı'dan İmamoğlu'na çağrı

Kayyum atanmasına muhalefetin geneli karşı çıktı, bu olumlu bulundu ancak sözün ilerisine geçen bir durum da yaşanmadı. Siz kayyum karşıtı bir ittifakın imkanlarını nasıl görüyorsunuz?

İtirazda zayıf kaldıkları vakit sıra onlara gelecektir. En azından bunu gözetsinler. Başta Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetle Hakkari’ye gitmeli, belediye önünde açıklama yapmalı oradan da seçilmiş Eşbaşkan Viyan Tekçe ve Meclis Üyeleri ile bir araya gelmeliler. Meşru muhataplarının kayyum değil seçilmişler olduğunu deklare ederek kayyumun Belediyeler Birliği'nin hiçbir oturumuna çağrılmayacağı duyurulmalıdır. Bu tutum samimi demokrat mı yoksa akvaryum demokratı mı olduklarının da turnosulu olacaktır.

Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı seçilmeden önce kayyum tarafından el konulmuş bir belediyeyi teslim aldınız. Ve sonrasında belediye binasına girdiğinizde makam odasında çekilen görüntülerle talan ve israfı gözler önüne sermiştiniz. Belki daha önce birçok kez dile getirdiniz ancak unutanlar için diyelim biraz o talan ve israfı anımsatır mısınız?

2019 16 Nisan’ında belediyeye girdiğimizde gördüğümüz makam odası kayyum uygulamalarını, talan ve israfları raporlanırsa kapak sayfasıydı. Akabinde çalıştıkça, deştikçe başka rezaletlerle de karşılaştık. Özel kalem harcamalarının arasında kayyum dönemi boyunca bir ton 650 kilogram fıstıklı kadayıf tüketildiğini tespit ettik. Makam odası ve müştemilatına, şimdinin parasıyla 16-17 milyon güya ödenmişti. Cumhurbaşkanının 31 Mart 2019 seçimleri öncesi Amed’e gelip yaptığı mitingden sonra güya 6 bin kişiye yemek verilmiş ki yaptığı mitingde 6 bin kişi yoktu ya da Amed’de 6 bin kişiye yemek verebilecek mekan yoktu. Ama şimdinin parası ile 3,5 milyon lira (o zaman kişi başı 85 liradan 510 bin+ yüzde 8 KDV 40 bin 800, toplam 550 bin 800 lira) ödenmiş. Büyük olasılıkla AKP seçim bürolarının iaşesine harcanmıştı diye tahmin ediyorum. Pahalı eşantiyonlardan, bebek paketlerine kadar birçok kara delik vardı.

Gülünç olanlardan bir tanesi de Hazar Gölü kıyısındaki çocuk kampımıza çocuklar götürülmüş gibi gösterilmiş ama yandaş belediye personeli aileleri ile birlikte gidip kalmış, yemiş, içmişlerdi.