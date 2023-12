Mizgîn Ronak wê li Pêşangeha Pirtûkan a Amedê pirtûkên xwe îmze bike

Nivîskar û helbestvan Mizgîn Ronak wê roja 21ê Çiriya Pêşiyê, li Pêşangeha Pirtûkan a Amedê pirtûkên xwe îmze bike.

Bernameya îmzekirinê, wê li standa Weşanxaneya Aramê pêk bê û Ronak wê pirtûkên xwe îmze bike.

Derbarê Mizgîn Ronakê de

Di sala 1973yan de li Amedê ji dayik bûye. Sala 1992yan, di 18 saliya xwe de ji ber sedemên polîtîk hate girtin û Dadgehên Ewlehiya Dewletê yên wê demê, cezayê miebetê lê birî. Di 10ê Tebaxa 2022yan de piştî bi 30 salan girtîgehê derket. Ronak 15 sal in gotaran dinivîse. Pirtûkên wê yên hatine çapkirin ev in: “Sêv jî Me Dikujin” (Lîs), “Em Bûn Baran” (Aram), “Dilavî” (ar), “Rojhat” (Sîtav),”Nobedarê Gulên Kobanê” (Sîtav), “Gorçi ya ne Em” (Sîtav) û “Kirasê Heyvê “ (Aram).

