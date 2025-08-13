MİT’ten ‘Nazım Hikmet’ paylaşımı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) resmi internet sitesinde, ‘Özel Koleksiyon’ sekmesi başlığı altında yer alan ‘Belgeler’ kısmında “Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen çizim” başlığıyla bir arşiv belgesi paylaştı.

“Ünlü şair Nazım Hikmet’e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi” notuyla paylaşılan belgede, 1950 tarihi ve ‘Davet’ şiirine ait dizeler yer aldı.

Bu paylaşımın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 5 Ağustos’taki “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” açılış konuşmasında aynı şiire atıfta bulunmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Kurtulmuş’un konuşmasının ilgili bölümü: “Akif’in ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’ dizeleriyle, Nazım’ın da ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ dizeleriyle ifade ettiği hayali, yani siyasetin eliyle gerçekleştirmek zorunda olduğumuz, borcunda olduğumuz kardeşliği inşallah büyüteceğiz ve hep birlikte topluma yayacağız. Yine aynı şekilde, büyük bilgin ve mutasavvıf, Kürtçenin büyük şairi Ahmed-i Hânî’nin düşünceleriyle ifade edersek: ‘Halkların kalbi adaletle birlikte atarsa millet olur.’ Dil değişir, kıyafet değişir, coğrafya değişir ama ortak duygular bâki kalır.”

Nazım Hikmet’in ‘Davet’ şiiri

“Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benzeyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu davet bizim.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşcesine,

bu hasret bizim...”

