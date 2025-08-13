MİT’ten ‘Nazım Hikmet’ paylaşımı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) resmi internet sitesinde, ‘Özel Koleksiyon’ sekmesi başlığı altında yer alan ‘Belgeler’ kısmında “Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen çizim” başlığıyla bir arşiv belgesi paylaştı.
“Ünlü şair Nazım Hikmet’e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi” notuyla paylaşılan belgede, 1950 tarihi ve ‘Davet’ şiirine ait dizeler yer aldı.
Bu paylaşımın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 5 Ağustos’taki “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” açılış konuşmasında aynı şiire atıfta bulunmasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Nazım Hikmet’in ‘Davet’ şiiri
“Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu davet bizim.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşcesine,
bu hasret bizim...”
(VC)