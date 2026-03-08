TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 08.03.2026 13:16 8 Adar 2026 13:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.03.2026 14:26 8 Adar 2026 14:26
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Mitînga 8ê Adarê ya li Amedê dest pê kir

Jinan li pêşiya AZC Plazayê, bi pankartên “Niha dema jinê ye”, “Bi berxwedanê azad dibin, civaka demokratîk ava dikin” û bi dirûşma “Jin, jiyan, azadî” ber bi Qada Stasyonê ve dest bi meşê kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Mitînga 8ê Adarê ya li Amedê dest pê kir
Fotograf: MA

Tevgera Jinên Azad (TJA) û Platforma Jinan a Dîcle Amedê (DAKAP), bi boneya 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanê, li Qada Stasyonê ya Amedê bi dirûşma “Bi berxwedanê azad dibin, civaka demokratîk ava dikin” mitîngê li dar xist.

Jinên ku cil û bergên Kurdî li xwe kirin, li Semta Ofîsê kom bûn û ber bi qada mitîngê ve meşiyan. Di meşê de çepik hatin lêxistin, tililî hatin avêtin, dirûşm hatin berzkirin û pankarta “Niha dema jinê ye” hate hilgirtin.

Li qada mitîngê pankartên “Bi hevrêtiya komunalîst ber bi jiyana azad ve”, “Her komunek parastina jinê ye”, “Bi Jineolojiyê em ê fêm bikin bi komunê dê azad bibin” û “Dem dema jinê ye, dem dema azadiya Rêbertiyê ye” hatin daliqandin.

Li qada mitîngê coşeke mezin heye û jinan govend gerand.

Mitîng dê bi axaftinên Sebahat Tuncel a TJA’yî û Hevseroka Giştî ya Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) Çîgdem Kiliçgun Uçarê bidome.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di mitîngê de danezana Rêberê PKKê Abdullah Ocalan were xwendin.

Jinên bi cil û bergên Kurdî li pêşiya AZC Plazayê civiyan, bi pankartên “Niha dema jinê ye”, “Bi berxwedanê azad dibin, civaka demokratîk ava dikin” û bi dirûşma “Jin, jiyan, azadî” ber bi Qada Stasyonê ve dest bi meşê kir.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanî amed
