Mitînga 8ê Adarê ya li Amedê dest pê kir

Tevgera Jinên Azad (TJA) û Platforma Jinan a Dîcle Amedê (DAKAP), bi boneya 8ê Adarê Roja Jinan a Cîhanê, li Qada Stasyonê ya Amedê bi dirûşma “Bi berxwedanê azad dibin, civaka demokratîk ava dikin” mitîngê li dar xist.
Jinên ku cil û bergên Kurdî li xwe kirin, li Semta Ofîsê kom bûn û ber bi qada mitîngê ve meşiyan. Di meşê de çepik hatin lêxistin, tililî hatin avêtin, dirûşm hatin berzkirin û pankarta “Niha dema jinê ye” hate hilgirtin.
Li qada mitîngê pankartên “Bi hevrêtiya komunalîst ber bi jiyana azad ve”, “Her komunek parastina jinê ye”, “Bi Jineolojiyê em ê fêm bikin bi komunê dê azad bibin” û “Dem dema jinê ye, dem dema azadiya Rêbertiyê ye” hatin daliqandin.
Li qada mitîngê coşeke mezin heye û jinan govend gerand.
Mitîng dê bi axaftinên Sebahat Tuncel a TJA’yî û Hevseroka Giştî ya Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) Çîgdem Kiliçgun Uçarê bidome.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di mitîngê de danezana Rêberê PKKê Abdullah Ocalan were xwendin.
Jinên bi cil û bergên Kurdî li pêşiya AZC Plazayê civiyan, bi pankartên “Niha dema jinê ye”, “Bi berxwedanê azad dibin, civaka demokratîk ava dikin” û bi dirûşma “Jin, jiyan, azadî” ber bi Qada Stasyonê ve dest bi meşê kir.
(AY)