Mithat Alam Film Merkezi, çalışmalarına kampüs dışında devam edecek

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 2000 yılında kurulan ve 23 yıl boyunca sinemaseverlerin buluşma noktası olan Mithat Alam Film Merkezi (MAFM), kampüs dışına taşınıyor.

Mithat Alam Eğitim Vakfı (MAEV) Yönetim Kurulu, dün (2 Ocak) merkezin kuruluş amacına uygun faaliyetlerini başka bir lokasyonda sürdüreceğini duyurdu.

Kurul, kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı şöyle sonlandırdı:

“BÜ Yönetim Kurulu 29 Kasım 2023 tarihli toplantısında MAFM'nin olduğu binayı ‘Mithat Alam Hall’ olarak isimlendirdi. Sizleri burada gerçekleşen ve gerçekleşecek etkinliklerin MAFM'nin veya MAEV'in etkinlikleri olmadığı konusunda da bilgilendirmek isteriz.

MAFM, BÜ'nde faaliyet gösterdiği 23 yıl boyunca tüm sinemaseverler için önemli bir merkez olmuştu.

“MAEV olarak 2025 yılından itibaren MAFM'nin kuruluş amacına uygun bir şekilde ‘Öğrencilerle, öğrenciler için!’ felsefesiyle faaliyet göstermesi için farklı kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılda yeniden sinema için buluşmak dileğiyle.”

Mithat Alam Film Merkezi: Etkinlikler ve projeler durdu