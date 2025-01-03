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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 12:37
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 17:20
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Mithat Alam Film Merkezi, çalışmalarına kampüs dışında devam edecek

Mithat Alam Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış yönetimi tarafından ismi değiştirilen mekânda düzenlenen etkinliklerin vakıfla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mithat Alam Film Merkezi, çalışmalarına kampüs dışında devam edecek
Fotoğraf: Altyazı Sinema Dergisi

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 2000 yılında kurulan ve 23 yıl boyunca sinemaseverlerin buluşma noktası olan Mithat Alam Film Merkezi (MAFM), kampüs dışına taşınıyor.

Mithat Alam Eğitim Vakfı (MAEV) Yönetim Kurulu, dün (2 Ocak) merkezin kuruluş amacına uygun faaliyetlerini başka bir lokasyonda sürdüreceğini duyurdu.

Kurul, kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı şöyle sonlandırdı:

BÜ Yönetim Kurulu 29 Kasım 2023 tarihli toplantısında MAFM'nin olduğu binayı ‘Mithat Alam Hall’ olarak isimlendirdi. Sizleri burada gerçekleşen ve gerçekleşecek etkinliklerin MAFM'nin veya MAEV'in etkinlikleri olmadığı konusunda da bilgilendirmek isteriz. 
MAFM, BÜ'nde faaliyet gösterdiği 23 yıl boyunca tüm sinemaseverler için önemli bir merkez olmuştu. 

“MAEV olarak 2025 yılından itibaren MAFM'nin kuruluş amacına uygun bir şekilde ‘Öğrencilerle, öğrenciler için!’ felsefesiyle faaliyet göstermesi için farklı kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılda yeniden sinema için buluşmak dileğiyle.”

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Süreç

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Ağustos 2022'de Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) yönetim kurulu başkanı sıfatıyla imzaladığı tebligatla MAFM'nin yöneticilerini işlerinden çıkardı.

Mithat Alam’ın 1999 yılında BÜVAK ile yaptığı "şartlı bağış" sözleşmesi, Ağustos 2023'te üniversite rektörlüğü tarafından tek taraflı olarak fesh edildi.

MAEV, fesih kararının ardından, Mithat Alam’ın kişisel koleksiyonunun ve arşivinin iadesi talebinin reddedilmesi üzerine hukuki yollara başvurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ise 29 Kasım 2023 tarihinde MAFM’nin bulunduğu binayı “Mithat Alam Hall” olarak yeniden isimlendirdi.

MAEV, bu mekânda gerçekleştirilecek etkinliklerin MAFM veya vakfın etkinlikleri olmadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi. (TY)

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Haber Yeri
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