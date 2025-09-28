ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2025 21:44
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2025 22:10
1 dk Okuma

MİT ve Suriye gizli servisinden ortak operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye İç Güvenlik Teşkilatı ile birlikte İdlip'de operasyon yaptı. IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 8 kişi öldürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MİT ve Suriye gizli servisinden ortak operasyon

Suriye'de MİT tarafından yapılan operasyon IŞİD üyesi olduğı iddia edilen 8 kişi öldürüldü. İçişleri Bakanlığı İdlip'de yapılan operasyonda 6 kişinin de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine; MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye’de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir." denildi.

Öldürülen Binali Aslan'ın ormanlık alana gömülü olarak bulunduğunun ifade edildiği açıklamada zanlıların kaçarken evinde konakladığı iki kişinin de Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
İdlib IŞİD
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git