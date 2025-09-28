MİT ve Suriye gizli servisinden ortak operasyon

Suriye'de MİT tarafından yapılan operasyon IŞİD üyesi olduğı iddia edilen 8 kişi öldürüldü. İçişleri Bakanlığı İdlip'de yapılan operasyonda 6 kişinin de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine; MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye’de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir." denildi.

Öldürülen Binali Aslan'ın ormanlık alana gömülü olarak bulunduğunun ifade edildiği açıklamada zanlıların kaçarken evinde konakladığı iki kişinin de Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi

(Mİ)