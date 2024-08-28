MİT'ten Süleymaniye'deki saldırıya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’de sivil bir aracın hedef alındığı 23 Ağustos’taki insansız hava aracı saldırısı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapıldı.

Saldırıda, gazeteciler Hêro Bahadîn ve Gülistan Tara’nın hayatını kaybetmiş, gazeteci Rêbîn Bekir yaralanmıştı.

AA, Gülistan Tara’nın (Gülistan Tekik) 1998’de PKK’ye katıldığını yazdı.

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Gülistan Tara hakkında

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, 24 Ocak 1983’te Batman’da 10 çocuklu bir ailenin sekizinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Tara doğmadan önce babası Mehmet Şirin Tekik, 12 Eylül 1980 darbesi sırasında gözaltına alındı ve Siirt Sıkıyönetim Komutanlığı'nda işkenceye maruz kaldı. SSK Batman Hastanesi’nde çalışan baba Tekik, 1991’de Kırşehir’e sürgün edildi ve Batman’da sürgün edilen ilk kamu görevlilerinden biri oldu. Baba Tekik ayrıca, bir dönem Batman Belediye Başkan Yardımcılığı görevi de yürüttü.

MA’ya konuşan Ahmet Bülent Tekik, kardeşi Gülistan Tara'nın 16 yaşında evden ayrıldığını belirterek, "Özgür Basın, gerçeklerin ve hakikatin ortaya çıkmasında büyük etkisi olan bir alan. O da herhalde daha güzel bir dünya yaratma isteği ile Özgür Basın yolculuğuna çıktı. Bizler öyle düşünüyoruz. Acımız büyük ama kardeşimizi de bu uğurda yaşamını yitiren 40 bin kişi gibi görüyoruz" dedi.

2000 yılından bu yana Fırat Haber Ajansı (ANF), Roj Haber Ajansı (Rojnews), Hawar Haber Ajansı (ANHA) ve Sterk TV gibi mecralarda çalışan Tara, Süleymaniye’de yaşıyordu.

IKBY merkezli Çetir Medya Şirketi (Chatr Production) Genel Müdürü Kemal Heme Reza, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Gülistan Tara’nın üç yıldır şirket bünyesinde çalıştığını söylemişti.

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