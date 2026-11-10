MİT, mahkemenin “Casusluk tespiti var mı?” sorusuna yanıt vermedi

İstanbul’un görevden alınan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, el koyulan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile iş insanı Hüseyin Gün’ün "siyasal casusluk (TCK 328)" suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaklaşık 6 ay sonra İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki yazı gönderdi.

MİT, ilk olarak İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Mayıs ayındaki ilk duruşmanın ardından gönderdiği yazılara 5 Ekim’de kısa bir yanıt verdi. Mahkemenin 30 Eylül’de taleplerini yinelemesinin ardından da 26 Ekim’de bu kez 10 sayfalık yeni bir bilgi notunu mahkemeye gönderdi.

Mahkeme MİT’e ne sormuştu? Mahkeme, MİT’ten iki temel konuda görüş istemişti. Bunlardan ilki, İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün’ün TCK’nin 328/1. maddesi kapsamında casusluk faaliyetinde bulundukları iddiasına ilişkin MİT’in herhangi bir raporu veya tespiti bulunup bulunmadığıydı. İkinci olarak mahkeme, Hüseyin Gün’e ait olduğu ileri sürülen dijital verilerde bulunduğu belirtilen ibb.gov.tr uzantılı e-posta adresleri ile domain kullanıcı adı ve şifrelerinin, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler” olup olmadığı konusunda ayrıntılı açıklama istedi.

İlk yanıt: “Soruşturma aşamasında paylaşılmıştır”

MİT, 5 Ekim tarihli ilk cevabında, “Davaya ilişkin hususlar soruşturma aşamasında paylaşılmıştır” demekle yetindi.

Ayrıca, Hüseyin Gün’ün dijital verilerinde yer aldığı belirtilen ve İBB’ye ait olduğu ileri sürülen e-posta adresleri ile domain kullanıcı adı ve şifrelerine ilişkin bir bilgi notunun gönderildiğini kaydetti.

Ekteki iki sayfalık bilgi notunda Gün’ün telefon rehberi, dijital materyalleri, mali hareketleri ve çeşitli kişilerle bağlantılarına ilişkin iddianame, tanık ve şüpheli ifadeleri ile MASAK raporundan aktarımlar yaptı.

Notun sonunda da İBB ve CHP’ye ait olduğu değerlendirilen yetkili kullanıcı adı ve parola bilgilerinin “normal yollardan elde edilemeyeceği” değerlendirmesine yer verdi.

Ancak bilgilerin TCK 328/1 kapsamında devlet güvenliği veya siyasal yararlar bakımından “gizli kalması gereken bilgi” sayılıp sayılmadığını açıkça belirtmedi.

İddianamedeki iddiaları tekrarlardı

26 Ekim’de ise MİT mahkemeye 10 sayfalık ikinci bir bilgi notu gönderdi. Bilgi notunun ilk bölümünde ise iddianameyi anlattı.

Savcılığın Hüseyin Gün, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalarına, sanıklara atfedilen rollere ve dosyada yer alan delil ile beyanlara yer verdi. Bundan sonra kendi tespit ve değerlendirmelerini aktarmaya başladı. Hüseyin Gün’ün telefon rehberinde kayıtlı olduğu belirtilen yabancı uyruklu kişiler hakkındaki araştırmaya yer verdi.

Buna göre Gün’ün telefonunda İngiltere, ABD ve İsrail’de istihbarat ve güvenlik kurumlarında görev yapmış kişilerin telefon numaraları vardı.

Ancak MİT telefonda isimleri bulunan bazı isimleri LinkedIn gibi açık kaynak araştırmalarıyla dosyaya yazdı. “LinkedIn profilinde 1997-2007 arasında ABD Dış İstihbarat Servisi (CIA) bünyesinde istihbarat memuru olarak çalıştığını belirten...” diyerek isimler ekledi.

Daha sonra da Gün’ün “basit bir ticari aktörün ötesinde” istihbarat metodolojilerine hakim bir profil çizdiği yönünde görüş bildirdi. Gün’ün rehberinde yer alan isimler üzerinden “Türkiye’deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına girdiğini” savundu. Şöyle dedi:

“Hüseyin Gün'ün basit bir ticari aktörün ötesinde, istihbarat metodolojilerine hakim profil çizdiği ve devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik, faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilmektedir.

Yapılan araştırmalar neticesinde, telefon rehberinde yer alan ve aralarında MI6, GCHQ, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savunma bakanlığı bürokratlığı yapmış ve eski özel kuvvetler bünyesinde çalışmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğu görülmüştür.

Batılı istihbarat servisleri ve orduları bünyelerinde görev yapmış bu tarz şahısların; kamu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi, edindikleri tecrübeyi, kurdukları özel şirketler ve sivil irtibat ağları aracılığıyla özel sektöre taşıyarak çalışmalarını sürdürdükleri, devletlerin dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu durum Hüseyin Gün'ün, tam da bu profildeki şahıslarla doğrudan ve yoğun bir irtibat içerisinde olduğu ve süreç içerisinde bu ağ üzerinden Türkiye'deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına girdiğini göstermektedir.

Hüseyin Gün’ün faaliyet metodolojisi incelendiğinde ise yabancı istihbarat servislerinde görev yapmış şahıslardan edindiği teknik tecrübeyi, kurduğu veya ortak olduğu şirketler (PiiQ Media vb.) üzerinden ticari bir kılıfla ülkemizdeki kamu ve özel sektör bünyesinde sistematik bir irtibat ağı kurmaya çalıştığı değerlendirilmektedir.”

Notun son paragrafında ise “iddianamede yer alan tespitlerin ve bu tespitlere yönelik değerlendirmelerin” teşkilatın bulgularıyla uyumlu olduğu görüşünü bildirdi.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında bir tespit yok

Bununla birlikte MİT’in mahkemeye gönderdiği yazıda Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında ayrı bir araştırma sonucu veya tespiti yer almadı.

Mahkemenin sanıkların her biri yönünden TCK 328/1 kapsamında casusluk faaliyetine ilişkin MİT’in bir “rapor ya da tespiti” bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt yoktu.

Benzer şekilde, İBB’ye ait olduğu ileri sürülen e-posta adresleri ile domain kullanıcı adı ve şifrelerinin TCK 328/1’de tarif edilen “gizli kalması gereken bilgiler” kapsamında olup olmadığı konusunda da ayrı bir nitelendirme yapmadı. Sadece Hüseyin Gün’ün telefonunda kayıtlı isimler hakkında açık kaynaklardan yaptığı araştırmayı mahkemeye sundu.

Öte yandan Gün 11 Mayıs’taki ilk duruşmada kendi şirketinin, 2016-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ülke ilişkileri, tanıtım faaliyetleri, yönlendirme ve yönetim konularında tam yetkili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı. Duruşmada şöyle konuşmuştu:

“2016-2018 yılları arasında dönemin Başbakanlık Müsteşarı ve 2018-2023 yılları arasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Fuat Oktay tarafından Trident ve GPlus şirketlerine ülke ilişkileri ve tanıtımı yönlendirme, yönetme ve idare etme konusunda Türk devleti adına tam yetkiye haiz olduğu açıkça görülmektedir."

Davanın bir sonraki duruşmasının 23 Aralık’ta görülmesi bekleniyor.

(HA)