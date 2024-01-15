MİT'in öldürdüğü duyurulan PKK'li, 2019'da öldürülmüştü

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bugün yayımlanan haber, birçok haber sitesi ve televizyon tarafından ‘son dakika’ olarak duyuruldu.

Habere göre, PKK sorumlularından 'Hülya Mercen' (Peyman Bagok), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Metina bölgesinde, “MİT ve TSK’nin koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonda öldürüldü.”

Ancak AA’nın 'Hülya Mercen' adıyla duyurduğu PKK’li Hülya Mercan’ın, beş yıl önce TSK’nin hava saldırısında öldürüldüğü ortaya çıktı.

PKK’ye ait internet sitesinde yer alan Mercan’ın ölüm ilanında, “Şehadet Tarihi ve Yeri: 12 Kasım 2019 / Medya Savunma Alanları” ifadesi yer alıyor.

*AA'nın haberinde yer alan fotoğrafın orijinali, "hpgsehit.com" sitesinde yer alıyor

Örgüt, Mercan’ın ölümünü ise 12 Kasım 2022’de kamuoyuyla paylaştı.

Aynı dönemde Sözcü Gazetesi, “11 askerimizi şehit etmişlerdi... PKK, öldüklerini 3 yıl gizlemiş” başlığıyla PKK’li Mercan’ın ölümünü haberleştirmişti.

(VC)