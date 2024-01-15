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HABER
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 11:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 12:50
1 dk Okuma

MİT'in öldürdüğü duyurulan PKK'li, 2019'da öldürülmüştü

9 askerin hayatını kaybettiği IKBY’nin Metina bölgesinde MİT’in gerçekleştirdiği operasyonda öldürüldüğü öne sürülen PKK’li Hülya Mercan’ın, 2019’da hava saldırısı sonucu öldüğü ortaya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MİT'in öldürdüğü duyurulan PKK'li, 2019'da öldürülmüştü

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bugün yayımlanan haber, birçok haber sitesi ve televizyon tarafından ‘son dakika’ olarak duyuruldu.

Habere göre, PKK sorumlularından 'Hülya Mercen' (Peyman Bagok), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Metina bölgesinde, “MİT ve TSK’nin koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonda öldürüldü.”

Ancak AA’nın 'Hülya Mercen' adıyla duyurduğu PKK’li Hülya Mercan’ın, beş yıl önce TSK’nin hava saldırısında öldürüldüğü ortaya çıktı.

PKK’ye ait internet sitesinde yer alan Mercan’ın ölüm ilanında, “Şehadet Tarihi ve Yeri: 12 Kasım 2019 / Medya Savunma Alanları” ifadesi yer alıyor.

*AA'nın haberinde yer alan fotoğrafın orijinali, "hpgsehit.com" sitesinde yer alıyor

Örgüt, Mercan’ın ölümünü ise 12 Kasım 2022’de kamuoyuyla paylaştı.

Aynı dönemde Sözcü Gazetesi, “11 askerimizi şehit etmişlerdi... PKK, öldüklerini 3 yıl gizlemiş” başlığıyla PKK’li Mercan’ın ölümünü haberleştirmişti.

(VC)

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