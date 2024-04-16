MİT'in 23 Nisan çocuk etkinliği Meclis gündeminde

DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki etkinliğine ilişkin soru önergesi verdi.

MİT'TEN BAYRAM ÖDEVİ: "AJANLIK ÜZERİNE YAZIN-ÇİZİN" MİT 23 Nisan'da 5-14 yaş çocuklarından "gizli ajanlık" temalı resim ve yazılar istedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Kordu şöyle dedi:

"Küçük yaşta ajanlığa teşvik etme çabası"

"Bir yandan okullarda ÇEDES ve benzeri etkinlikler üzerinden çocuklara yönelik faaliyetleri sürerken diğer taraftan devletin istihbarat teşkilatı MİT’in de “23 Nisan” dolayısıyla 'güvenlik', 'istihbarat' ve 'gizli ajan' gibi çocukların zihinsel süreçlerinde olumsuz etkiler yaratabilecek bir etkinlik düzenlemesi kabul edilmesi mümkün değildir. Çocukların eğitim vasıtasıyla ve birçok kamu kurumunun çalışmalarıyla devletin ideolojik taşıyıcıları kılınması çabasına Cumhuriyet'in kuruluşundan beri şahitlik edilmektedir.

"Diyanet ve MİT gibi devletin ideolojik kurumları aracılığıyla çocukların kendi gerçekliğinden uzaklaştırarak çocukları küçük yaşta ajanlığa teşvik etme çabasından başka bir şey değildir.

"AKP-MHP iktidarının güvenlikçi politikasının kamu yönetimindeki yansımalarından birisi olan bu yarışmayla çocuklar 'hayal kurma' adı altında ajanlığa, istihbaratçılığa çocuk yaşta özendirilmek istenmektedir. Bu nedenle çocuk gerçekliğine ve pedagojiye uygun olmayan bu yarışmanın çocukların psiko-sosyal gelişimlerini de olumsuz etkileyeceği açık olan bu yarışma, bir an önce iptal edilmeli ve duyurusu MİT'in internet sayfasından kaldırılmalıdır."

Eğitim Sen'den MİT'in çocuk etkinliğine tepki

Milletvekili Ayten Kordu'nin bu bağlamda sorduğu sorular şöyle: