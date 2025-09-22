Mıstık, Kiraz ve Aliş çocuklarla buluşma hazırlanıyor

Kaygı, korku, sorumluluk, üzüntü, kararsızlık her ne kadar kulağa zor duygular gibi gelse de hayatın dengesini bulabilmek için kendimizdeki versiyonlarını tanımamız gereken birer parçamız. Çocuklar için ise bu tanışma hikayesi çok daha güç olabiliyor.

İthaki Çocuk Yayınları'ndan çıkan ve 25 Eylül Perşembe günü raflarda yerini alacak olan üç kitap bu hikayenin kolaylaştırıcılığını üstleniyor. Sizler için inceledik.

Dağınık Mıstık - Alkım Özalp(Resimleyen Rüya Erkan Öcek)(sf. 36)

Dağınıklığıyla meşhur Mıstık, eşyalarını sürekli kaybediyor. Çorapları, kalem kutusu, resim defteri… Ama hepsinden önemlisi, en yakın arkadaşı Aliş’in doğum günü hediyesi kaybolursa ne olacak? Acaba Mıstık hediyeyi bulabilecek mi?

Kararsız Kiraz - Alkım Özalp(Resimleyen Rüya Erkan Öcek)(sf. 32)

Kiraz biraz kararsızdı… Hatta çok kararsız! Parka mı gitmeli, sinemaya mı? Ayran mı, limonata mı? Peki ya arkadaşının doğum günü için hangi hediyeyi seçmeli: oyuncak mı, yoksa bir kitap mı? Kiraz kararını verebilecek mi?

Endişeli Aliş - Alkım Özalp(Resimleyen Rüya Erkan Öcek)(sf. 32)

Aliş biraz endişeliydi… Hatta çok! Okula geç kalmamak için çantasını geceden hazırlar, en az iki kez kontrol ederdi. Doğum günü yaklaştıkça endişeleri arttı. Ya pastayı almayı unuturlarsa? Ya hasta olursa? Ya kimse partiye gelmezse? Acaba Aliş endişelerini bir kenara bırakıp doğum gününün tadını çıkarabilecek mi?

