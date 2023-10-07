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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 14:25
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2023 10:13
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Mısır’dan Filistin ve İsrail’e 'azami itidal' çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Filistinli direniş grupları ve İsrail güçleri arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/misirdan-filistin-ve-israile-azami-itidal-cagrisi-8.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, Filistin kentlerine yönelik bir dizi saldırının ardından Filistin ile İsrail tarafları arasında devam eden gerilimin korkunç tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu” ifadeleri kullanıldı.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bölgedeki gelişmeler karşısında “azami itidal gösterilmesi ve sivillerin daha fazla riske maruz bırakılmaması” çağrısına yer verilen açıklamada, gerilimin tırmanmasının ateşkes çabalarını olumsuz yönde etkileyebilecek olası ciddi yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada Mısır, barış sürecini yeniden başlatma çabalarını destekleyen uluslararası aktörleri, İsrail-Filistin arasındaki gerilimi durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırdı.

Öte yandan İsrail’e, Filistin halkına yönelik saldırı ve provokatif eylemlerini durdurması ve uluslararası insani hukuk kurallarına uyması çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'ne yakın İsrail yerleşim birimlerine yönelik roket saldırılarıyla başlayan operasyonda; Gazze’den uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’den İsrail yerleşim birimlerine ve askeri noktalarına baskınlar düzenleyerek birçok İsrailli askeri esir aldı. 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" dedi ve söz konusu bölgelerin Sderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak “büyük bir hata” yaptığını belirtirken, İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 40 İsraillinin öldüğünü, 160'tan fazlasının durumu ağır olmak üzere 740 kişininin yaralandığını duyurdu

Filistin resmi ajansı WAFA ise çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5'inin yaralandığını bildirdi.

(VC)

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