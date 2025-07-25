Mısır’da 18 kadın işçinin ölümü: Tarımda güvencesizliğe tepkiler yükseliyor

Mısır’ın Menufiye kentinde 27 Haziran’da meydana gelen minibüs kazasında, üzüm hasadında çalışan 18 genç kadın işçi yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybeden kadınlar, günde 10-12 saat çalışıyor ve 3 dolar civarında (yaklaşık 120 Mısır lirası) ücret alıyordu. Söz konusu ücret, 2018’den bu yana değişmedi.

Mısır İnsan Hakları Cephesi (Egyptian Front for Human Rights - EFHR) bugün, konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, “Menufiyeli Kızlar: Mısır’da Tarımsal Değer Zincirlerinin Kurbanları” başlığıyla, tarım sektöründe kadınların karşı karşıya olduğu güvencesizlik ve ihmal sorunlarını gündeme taşıdı.

Açıklamada, yalnızca ihracat ve kâr odaklı işleyen tarımsal değer zincirlerinin, temel güvenlik standartlarını ve sosyal adaleti göz ardı ettiği vurgulandı.

Somut koruma önlemleri yok

EFHR, devletin tarımda kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik vaatlerine rağmen, kadın tarım işçilerinin hâlâ düşük ücretler, sigortasızlık, güvencesiz çalışma koşulları ve özellikle güvenli olmayan ulaşım araçları gibi ciddi risklerle karşı karşıya bırakıldığını hatırlattı.

Kazadan bir gün sonra, Mısır Tarım Bakanı'nın BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) toplantısında yaptığı “tarımda sürdürülebilir ve kapsayıcı değer zincirleri” taahhüdü ise gerçeklikle bağdaşmayan bir tablo çizdi.

EFHR’nin açıklamasına göre, Mısır’da tarımsal üretimde kadınlar önemli bir rol oynasa da, resmî politikalar bu kesimi korumaktan uzak.

Tarımda kayıt dışı çalışan kadınların oranı 2022 yılında yüzde 32,4 olarak açıklandı; ancak 2030 Kadınları Güçlendirme Stratejisi bu çalışanlar için somut koruma önlemleri sunmadı.

Strateji, çoğunlukla resmî sektördeki veya girişimcilik alanındaki kadınlara odaklanırken, mevsimlik tarım işçilerine sadece “yasal düzenleme önerileri” getirmekle yetindi.