ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 16:46
2 dk Okuma

Mısır’da 18 kadın işçinin ölümü: Tarımda güvencesizliğe tepkiler yükseliyor

Mısır İnsan Hakları Cephesi’ne göre, kadınlar ve çocuklar tarım sektöründe düşük ücret, sigortasızlık ve güvensiz ulaşım gibi koşullar altında ağır şekilde çalışmak zorunda.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mısır’da 18 kadın işçinin ölümü: Tarımda güvencesizliğe tepkiler yükseliyor
Fotoğraf: Canva

Mısır’ın Menufiye kentinde 27 Haziran’da meydana gelen minibüs kazasında, üzüm hasadında çalışan 18 genç kadın işçi yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybeden kadınlar, günde 10-12 saat çalışıyor ve 3 dolar civarında (yaklaşık 120 Mısır lirası) ücret alıyordu. Söz konusu ücret, 2018’den bu yana değişmedi.

Mısır İnsan Hakları Cephesi (Egyptian Front for Human Rights - EFHR) bugün, konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, “Menufiyeli Kızlar: Mısır’da Tarımsal Değer Zincirlerinin Kurbanları” başlığıyla, tarım sektöründe kadınların karşı karşıya olduğu güvencesizlik ve ihmal sorunlarını gündeme taşıdı.

Açıklamada, yalnızca ihracat ve kâr odaklı işleyen tarımsal değer zincirlerinin, temel güvenlik standartlarını ve sosyal adaleti göz ardı ettiği vurgulandı.

Somut koruma önlemleri yok

EFHR, devletin tarımda kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik vaatlerine rağmen, kadın tarım işçilerinin hâlâ düşük ücretler, sigortasızlık, güvencesiz çalışma koşulları ve özellikle güvenli olmayan ulaşım araçları gibi ciddi risklerle karşı karşıya bırakıldığını hatırlattı.

Kazadan bir gün sonra, Mısır Tarım Bakanı'nın BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) toplantısında yaptığı “tarımda sürdürülebilir ve kapsayıcı değer zincirleri” taahhüdü ise gerçeklikle bağdaşmayan bir tablo çizdi.

EFHR’nin açıklamasına göre, Mısır’da tarımsal üretimde kadınlar önemli bir rol oynasa da, resmî politikalar bu kesimi korumaktan uzak.

Tarımda kayıt dışı çalışan kadınların oranı 2022 yılında yüzde 32,4 olarak açıklandı; ancak 2030 Kadınları Güçlendirme Stratejisi bu çalışanlar için somut koruma önlemleri sunmadı.

Strateji, çoğunlukla resmî sektördeki veya girişimcilik alanındaki kadınlara odaklanırken, mevsimlik tarım işçilerine sadece “yasal düzenleme önerileri” getirmekle yetindi.

Öneriler

EFHR, açıklamasında şu önerilere yer verdi:

  • Kadın işçilerin tarım değer zincirlerine hak temelli biçimde katılımı sağlanmalı.
  • Ücret güvencesi, sözleşme zorunluluğu, sigorta ve kaza tazminatı yasalaşmalı.
  • Kayıt dışı emeği kapsayan yasal çerçeve yeniden düzenlenmeli.
  • Yeni Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi kırsal kadınları kapsamalı.
  • Sosyal yardım programları mevsimlik işçileri de içermeli.

EFHR, uluslararası kamuoyuna yaptığı çağrıda ise “Tarım ürünü ithal eden ülkeler, üretim zincirlerinde çocuk işçiliği ve kadın emeği sömürüsüne karşı denetim yapmalı. IMF destekli kadınları güçlendirme projelerinin de bu gruplara ulaşmadığı, Menufiye’deki örnekle bir kez daha görüldü,” dedi.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mısır mevsimlik tarım işçileri kadın işçiler Mısır İnsan Hakları Cephesi
ilgili haberler
ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ
Çocuklar/-18 yaş mevsimlik tarım işçisi olamaz
12 Haziran 2021
/yazi/cocuklar-18-yas-mevsimlik-tarim-iscisi-olamaz-245573
SORUNLAR PANDEMİDE AĞIRLAŞTI
Mevsimlik işçiler: "Hijyenden yoksun, eğitimden kopuk"
7 Mayıs 2021
/haber/mevsimlik-isciler-hijyenden-yoksun-egitimden-kopuk-243637
FOTO GALERİ
Mevsimlik tarım işçilerinin son 10 yılda karşılaştığı afetler
25 Ocak 2021
/haber/mevsimlik-tarim-iscilerinin-son-10-yilda-karsilastigi-afetler-238121
Kum fırtınası mevsimlik işçilerin çadırlarını yıktı
13 Eylül 2020
/haber/kum-firtinasi-mevsimlik-iscilerin-cadirlarini-yikti-230783
KALKINMA ATÖLYESİ'NİN RAPORU
"Mevsimlik tarım işçileri virüs mü açlık mı ikileminde"
18 Ağustos 2020
/haber/mevsimlik-tarim-iscileri-virus-mu-aclik-mi-ikileminde-229200
DOĞAN KESKİN YAZDI
Toprak Sahipleri, Mevsimlik Tarım İşçilerine Karşı Yükümlü
3 Haziran 2020
/yazi/toprak-sahipleri-mevsimlik-tarim-iscilerine-karsi-yukumlu-225138
OYA OCAK YAZDI
Mevsimlik İşçiler Tarladan Bildiriyor: Yaşadıklarımızı Anlatsak Aklınız Şaşar
23 Mayıs 2020
/yazi/mevsimlik-isciler-tarladan-bildiriyor-yasadiklarimizi-anlatsak-akliniz-sasar-224336
"Mevsimlik Tarım İşçileri İş Bulamazsa Çocuk İşçiler Artacak"
6 Mayıs 2020
/haber/mevsimlik-tarim-iscileri-is-bulamazsa-cocuk-isciler-artacak-223889
Mevsimlik İşçiler ve 18-20 Yaş Arası Çalışanlar Yasaktan Muaf
5 Nisan 2020
/haber/mevsimlik-isciler-ve-18-20-yas-arasi-calisanlar-yasaktan-muaf-222492
Çocukların Gözünden Mevsimlik Tarım İşçiliği
8 Ekim 2019
/haber/cocuklarin-gozunden-mevsimlik-tarim-isciligi-214137
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ
Çocuklar/-18 yaş mevsimlik tarım işçisi olamaz
12 Haziran 2021
/yazi/cocuklar-18-yas-mevsimlik-tarim-iscisi-olamaz-245573
SORUNLAR PANDEMİDE AĞIRLAŞTI
Mevsimlik işçiler: "Hijyenden yoksun, eğitimden kopuk"
7 Mayıs 2021
/haber/mevsimlik-isciler-hijyenden-yoksun-egitimden-kopuk-243637
FOTO GALERİ
Mevsimlik tarım işçilerinin son 10 yılda karşılaştığı afetler
25 Ocak 2021
/haber/mevsimlik-tarim-iscilerinin-son-10-yilda-karsilastigi-afetler-238121
Kum fırtınası mevsimlik işçilerin çadırlarını yıktı
13 Eylül 2020
/haber/kum-firtinasi-mevsimlik-iscilerin-cadirlarini-yikti-230783
KALKINMA ATÖLYESİ'NİN RAPORU
"Mevsimlik tarım işçileri virüs mü açlık mı ikileminde"
18 Ağustos 2020
/haber/mevsimlik-tarim-iscileri-virus-mu-aclik-mi-ikileminde-229200
DOĞAN KESKİN YAZDI
Toprak Sahipleri, Mevsimlik Tarım İşçilerine Karşı Yükümlü
3 Haziran 2020
/yazi/toprak-sahipleri-mevsimlik-tarim-iscilerine-karsi-yukumlu-225138
OYA OCAK YAZDI
Mevsimlik İşçiler Tarladan Bildiriyor: Yaşadıklarımızı Anlatsak Aklınız Şaşar
23 Mayıs 2020
/yazi/mevsimlik-isciler-tarladan-bildiriyor-yasadiklarimizi-anlatsak-akliniz-sasar-224336
"Mevsimlik Tarım İşçileri İş Bulamazsa Çocuk İşçiler Artacak"
6 Mayıs 2020
/haber/mevsimlik-tarim-iscileri-is-bulamazsa-cocuk-isciler-artacak-223889
Mevsimlik İşçiler ve 18-20 Yaş Arası Çalışanlar Yasaktan Muaf
5 Nisan 2020
/haber/mevsimlik-isciler-ve-18-20-yas-arasi-calisanlar-yasaktan-muaf-222492
Çocukların Gözünden Mevsimlik Tarım İşçiliği
8 Ekim 2019
/haber/cocuklarin-gozunden-mevsimlik-tarim-isciligi-214137
Sayfa Başına Git