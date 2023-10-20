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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 18:15
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 18:37
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Mısır: Sınır kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) dört kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/misir-sinir-kapisi-acik-israil-gazze-ye-yardimlarin-girmesini-kabul-etmiyor.jpg
Fotoğraf: AA

Mısır, Gazze Şeridi’nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın açık olduğunu, İsrail’in bölgeye insani yardımların girişini kabul etmediğini duyurdu.

AA’nın haberine göre; Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı yazılı açıklamada "İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor" dedi.

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“İsrail-Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır’ın Batı medyası tarafından hedef alındığını” belirten Ebu Zeyd, şunları söyledi:

"(Batı medyası) Tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) dört kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor.

"Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır’a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil."

Ebu Zeyd, Mısır'ın başkenti Kahire’nin ev sahipliğinde yarın düzenlenmesi planlanan 'Kahire Barış Zirvesi'nin de fırsat olduğunu savundu.

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ABD basını VOA akşam saatlerine doğru yayınladığı haberinde, sınırdan yardım geçişinin devam eden yol onarım çalışması nedeniyle “en az bir gün” ertelendiği aktardı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres ise; bugün Mısır'dan Gazze'ye açılan Refah Kapısını ziyaret etti ve "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var. Ek fonlara ihtiyaç var" dedi. 

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(RT)

filistin israil Gazze
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