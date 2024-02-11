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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024 10:49
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2024 11:05
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Mısır'dan 'Refah' uyarısı: "Gazze'deki durum daha da kötüleşecek"

İsrailli yetkililer, Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mısır'dan 'Refah' uyarısı: "Gazze'deki durum daha da kötüleşecek"
*Refah, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor [Fotoğraf: AA]

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 128. gününde (11 Şubat) devam ederken, şeridin güneyindeki Refah kentine yönelik kara operasyonu tehditleri de büyüyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Bulgar mevkidaşı Mariya Gabriel ile başkent Kahire'de dün (10 Şubat) düzenlediği basın toplantısında İsrail’i olası operasyon nedeniyle uyardu, "Refah'taki gelişmeler, Gazze Şeridi'ndeki durumun daha da kötüleşeceğin sinyalini veriyor" dedi.

Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Avrupa Birliği ve Almanya, İsrail'in Refah kentine yönelik kara saldırısı konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail’in saldırıları sürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava ve karadan başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Refah kenti olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Refah'ın doğusunda yerinden edilenlerin yaşadığı bir evin bombalanması sonucu en az 25 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca İsrail'in dünden bu yana Refah kentinde ev ve araçlara düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Refah’a saldırı sinyalleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi refah israil ordusu
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