Mısır'da Sisi'nin Başkanlığı resmen ilan edildi

Mısır Yüksek Seçim Kurulu,10-12 Aralık arasında gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayımının tamamlandığını ve görevdeki Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'nin üçüncü kez Orta Doğu'nun en büyük ülkesinin başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi "olağanüstü" katılımın gerçekleştiği seçimlerde seçmenlerin yüzde 66.8'inin oy kullandığını açıkladı.

Al Jazeera'nın haberine göre, on yıl önce genelkurmay başkanlığından ilk kez devlet başkanlığına geçen Sisi'ye 39 milyonu aşkın Mısırlı oy verdi.

Mısırlı seçmenler oy verme kuyruğunda

Diğer adaylar

Sisi, 1952'den bu yana Mısır'ın, ordu komutanları arasından gelen beşinci devlet başkanı. Orta Doğu'yu önüne katan "Arap İsyanları"nın yenilgisi ardından muhalefetin ağır baskı altına alındığı ülkede Sisi, hiçbiri yeterince tanınmayan üç adayla yarıştı. En güçlü olduğu varsayılan rakibi, eski parlamento üyesi solcu Ahmed el-Tantavi ekimde kampanyasının zorbalarca engellendiğini ve onlarca destekçisinin tutuklandığını ileri sürerek seçimlerden çekilmişti.

İkinci sıradaki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Hazem Omar, yüzde 4,5 oyda kaldı. Onu sol eğilimli Mısır Sosyal Demokrat Partisi lideri Ferid Zahran ve eski ancak güçsüz Vafd Partisi'nden Abdül-Saned Yamama izlediler.

Sisi, nisandan başlayarak başkanlıktaki üçüncü - ve anayasa gereğince son - dönemi sürdürmeye hazırlanıyor.

Yorumlar

Haftalık İngilizce gazete El Ahram Weekly'nin haberine göre, oy sandıklarının kapanmasının ardından Reform ve Kalkınma Partisi Başkanı Mohamed Enver El-Sedat, merak edilenin “seçimi kimin kazanacağı değil, El-Sisi'nin kaç oy alacağı, hangi adayın ikinci geldiği ve katılım düzeyiyle ilgili [olduğunu]" söyledi.

Süveyş Kanalı Üniversitesi ekonomi politik profesörü Gamal Zahran, seçimin Mısırlıların büyük çoğunluğunun Gazze'deki savaş ve ekonomiye odaklandığı bir dönemde yapıldığına dikkat çekti.

“Mısırlılar['ın], İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırısının Filistinlileri Sina'ya girmeye zorlayabileceğinden kork[tuğunu]" dile getiren Zahran, “çarenin en iyi başkanı değil, eski savunma bakanı Cumhurbaşkanı El-Sisi'yi seçmekte olduğunu düşün[düklerini]" söyledi.

“Üç günlük oy verme süreci, hanelerin bütçelerinin acımasız bir baskı altında olduğu ve yeniden seçilen El-Sisi'nin bu duruma nasıl çare bulacağını bekledikleri şiddetli ekonomik kriz ortamında gerçekleşti.” dedi.

Yorumcular, Cumhurbaşkanı el-Sisi'nin tekrar seçilmesinin IMF ile yeni bir anlaşmayı ve Mısır lirasının daha da değersizleşmesinin önünün açılmasını gündeme getireceğini belirtiyor. Bu takdirde, eylülde yüzde 40,3'ten ekimde yüzde 38,5'e düşen enflasyon yeniden tırmanabilir. Son dokuz ayda, Mısır lirası dolar karşısında yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Arka plan

Sisi, halk isyanları sonrasında görevden alınarak tutuklanan devrik başkan Hüsnü Mübarek'in yerine serbest seçimlerle işbaşına gelmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te silahlı kuvvetlerce devrilmesinin ardından iktidara geldi, 2018'de yeniden seçildi. Her iki seçimde de oyların yüzde 97'sini aldı.

Sisi, başkan olduktan sonra anayasayı değiştirerek görev süresini dört yıldan altı yıla ve üst üste göreve gelme sınırını iki dönemden üç döneme çıkardı.

Sisi'ni iktidarı altında Mısır'da binlerce muhalif cezaevine gönderildi. Son bir yıl içinde yaklaşık bin kişi cezaları affedilerek serbet bırakılsa da insan hakları savunucularına göre, aynı dönemde serbest bırakılanların üç-dört katı kadar muhalif tutuklandı.

(AEK)