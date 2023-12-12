Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi üçüncü gününde sona erdi.

Seçmenler, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Şebin El Kanater kentinde yer alan Şehit Muhammed Savvaf Okulu'nda oylarını kullandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, ülke genelinde 11 bin 631 seçim komisyonunda oy verme işlemi bugün saat 21.00'de son buldu.

Yoğun katılım nedeniyle bazı yerlerde seçmenlere ek süre tanındı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, seçim yarışında Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer alıyor.

Sonuçlar 18 Aralık’ta

2014 ve 2018'deki seçimlerde oyların yüzde 97'sini alan Sisi, seçimin en güçlü adayı olarak görülüyor.

Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Mısır Ulusal Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda oy verme işlemleri yurt içinde 8-10 Ocak 2024, yurt dışında ise 5-7 Ocak 2024’te gerçekleştirilecek. (TY)