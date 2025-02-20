Mısır'da 3 bin 500 yıl öncesine ait firavun mezarı ortaya çıkarıldı

Mısır, ülkenin güney kesimindeki Luksor kentinde, 18. Firavun Hanedanlığı (yaklaşık Milattan Önce 1550/1549-1292) krallarına ait firavun mezarının keşfedildiğini duyurdu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Eski Eserler Yüksek Konseyi ile Yeni Devlet Araştırma Kurumu arasındaki Mısır-İngiliz ortak arkeolojik misyonunun, Kral 2. Thutmose'un (Milattan Önce 1493-1481) 3 bin 500 yıl öncesine ait mezarını ortaya çıkarmayı başardığı belirtildi.

Thutmose’un mezarının keşfi, 1922'de Tutankamon'un mezarının bulunmasından sonra, en önemli arkeolojik keşiflerden biri olarak kabul ediliyor.

Aylar süren temizlik

Mezarı bulan İngiliz arkeolog Dr. Piers Litherland, 10 yılı aşkın bir süredir Mısır’daki Krallar Vadisi'nde keşif yapıyor.

Litherland, çalışmasında öncelikli olarak mezara giden bir merdiven keşfetti. Ardından mezarın bir şelalenin altına inşa edildiğini ve definden yaklaşık 6 yıl sonra suyla dolduğunu belirledi. Mezarın koridorundaki sel enkazını temizlemek, Litherland ve ekibinin aylarını aldı.

Bu süreçte Litherland ve ekibi, mezarın bir kraliyet eşine ait olduğunu düşündü. Ancak, defin odasının tavanındaki Amduat (Mısır Krallığı'nın önemli bir eski Mısır cenaze metni) sahnelerini görünce, bu keşfin Tutankamon'dan sonraki en önemli buluş olduğunu fark ettiler.

Litherland, anki hislerini "olağanüstü şaşkınlık" olarak tanımladı ve "Çıktığımda eşim dışarıda bekliyordu. Yapabileceğim tek şey ağlamaktı," dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre Litherland, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu keşif, eski Mısır'ın büyük bir gizemini çözüyor: Erken 18. Hanedanlık krallarının mezarlarının yeri. Tutankamon'un atalarının mezarı hiçbir zaman bulunamamıştı, çünkü her zaman Krallar Vadisi'ne yakın dağların diğer ucunda olduğu düşünülüyordu." (TY)