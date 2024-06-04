Mirzoyan: Türkiye ile mutabık kaldığımız konuları hayata geçirme zamanı geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün parlamentodaki bir oturum sırasında Türkiye ile ilişkilerin geldiği aşamayla ilgili konuştu.

Mirzoyan, oturumda "Ermenistan ve Türkiye, ilişkilerin normalleşme sürecinde birçok konuda oldukça geniş bir karşılıklı anlayışa sahip. Açıkçası artık somut anlaşmaların sahada uygulandığını görmenin zamanı geldi,” dedi.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre Mirzoyan, söz konusu ilişkilere engel olan üçüncü bir faktör olduğunu söyledi; ancak detay vermedi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır anlaşması

Anayasa tartışması

Öte yandan Mirzoyan, Ermenistan'daki anayasa değişikliği konusunun Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki müzakerelerin gündeminde olmadığını söyledi.

Mirzoyan, "Biz, hem bizim anayasamızın hem de onların (Azerbaycan'ın) anayasasının, uzun vadeli barışın tesis edilmesi açısından genel olarak hukuki açıdan sorun teşkil etmeyeceğine inanıyoruz. Ne bizim anayasamızda ne de onların anayasasında yapılacak değişiklikler Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerinin gündeminde yer almamaktadır," dedi.

18 Ocak'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve “Yeni jeopolitik ve bölgesel koşullarda daha rekabetçi ve daha yaşanabilir bir Anayasaya sahip olmalıyız," demişti.

Ermeni muhalefetine göre hükümet, Ermenistan ile Karabağ'ın yeniden birleşmesinden bahseden Bağımsızlık Bildirgesine yapılan atıfları anayasadan çıkarmayı planlıyor.