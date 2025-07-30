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HABER
Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2025 08:50
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2025 09:01
2 dk Okuma

Miraç’a zırhlı araçla çarpan polise soruşturma izni verilmedi

Miraç Miroğlu'nun ailesinin avukatları ise bu karara itiraz edeceklerini açıkladı, adaletin sağlanması için hukuki tüm yolları kullanacaklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Miraç’a zırhlı araçla çarpan polise soruşturma izni verilmedi
Fotoğraf: MA

Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Eylül 2021'de zırhlı polis aracıyla çarpılan 7 yaşındaki Miraç Miroğlu, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Ardından polis memuru hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan dava açılmış, ancak yargı süreci sırasında usul hatası nedeniyle karar bozulmuştu.

İdil Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, polis memuru beraat etmişti. Ancak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın yargılanabilmesi için mülki idareden izin alınmadan işlem yapılmasını usule aykırı bularak kararı bozmuştu.

Yaklaşık iki yıldır bekletilen soruşturma izni talebine nihayet İçişleri Bakanlığı ve İdil Kaymakamlığı tarafından yanıt verildi.

MA’nın aktardığına göre, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, kazanın ardından İdil Emniyet Müdürlüğü’nde bir komiserin hazırladığı raporu esas alarak polis hakkında soruşturma izni verilmesini reddetti.

Kararda, kaza anına ait kamera görüntüleri ve incelemelere atıfla, aracın saatte 30.1 km hızla seyrettiği ve hız limitlerine uyulduğu belirtildi. Ayrıca güneş ışınlarının görüşü engellediği, zırhlı araçların yapısal olarak sınırlı bir görüş açısına sahip olduğu ve aracın ön kısmında çarpma izi bulunmadığı ifade edildi. Tüm bu unsurlar gerekçe gösterilerek, çocuğun bisikletiyle araca çarptığı ve polisin "başka bir seçeneği olmadığı" savunuldu.

Miroğlu ailesinin avukatları ise bu karara itiraz edeceklerini açıkladı, adaletin sağlanması için hukuki tüm yolları kullanacaklarını belirtti.

Hukuki süreç hakkında

17 Ocak 2024'te Miraç Miroğlu'na çarpan polis hakkında “takdirle öldürme” suçundan açılan davanın 7’nci duruşması İdil Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İddia makamı verdiğini mütalaasında, ATK raporunda herhangi bir hız tespiti yapılmaksızın, aracın yavaş gittiği ve Miraç Miroğlu’nun kusurlu olduğu sanık polis Metin K.'nin ise kusursuz olduğuna yer verildi. Raporun dosyaya eklenmesi ardından duruşma savunmalarla sürdü.

Sanık polis rapora dayanarak beraatını talep etti. Mahkeme heyeti avukatların taleplerini reddederek sanık polis hakkında beraat kararı verdi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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