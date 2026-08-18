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YT: Yayın Tarihi: 18.08.2026 09:42 18 Ağustos 2026 09:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.08.2026 09:57 18 Ağustos 2026 09:57
Okuma Okuma:  3 dakika

“Minik Prenses”, “Damacana”, “Rıfkı” ve “Limon” nerede?

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Maltepe Yaşam Hakkı Savunucuları, sokakta ve ormanlık alanlarda yaşayan köpeklerin belediye ekiplerince toplandığını belirterek Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Minik Prenses”, “Damacana”, “Rıfkı” ve “Limon” nerede?
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Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ile Maltepe Yaşam Hakkı Savunucuları, İstanbul Maltepe’de sokakta yaşayan köpeklerin toplanmasını ve toplama sırasında yaşandığını belirttikleri hayvan ölümlerini protesto etti.

Savunucular, yaptıkları açıklamada Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’i, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ve hayvanların toplanmasına ilişkin belediye politikasını eleştirdi.

Açıklamada, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik uygulamaların yalnızca Maltepe Belediyesi ile sınırlı olmadığı, merkezi yönetimin politikaları ve hayvanlara ilişkin yasal düzenlemelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İnisiyatif, muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerin de hayvanların toplanmasına yönelik uygulamalara dahil olduğunu belirterek, “Bu ölüm düzeninin karşısında durmak yerine ona ortak olmayı hangi gerekçeyle savunabiliyorsunuz?” diye sordu.

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“Bir zamanlar Maltepe’de yaşam vardı”

Yaşam hakkı savunucuları açıklamalarında Maltepe sakinlerine de seslendi.

Mahallelerde uzun yıllardır yaşayan, bölge esnafı ve yurttaşlar tarafından beslenen köpeklerin artık sokaklarda görülmediğini söyleyen savunucular, boş kalan mama ve su kaplarına dikkat çekti:

“Bir zamanlar Maltepe’de yaşam vardı. Dükkan önlerinde, sokaklarda tanıdığımız bir köpek, her mama kabının başında bekleyen bir can vardı. Hatırlıyor musunuz onları?”

Savunucular, yıllarca mahallelerde yaşayan köpeklerin beslenme, aşılama, kısırlaştırma ve tedavilerinin gönüllüler tarafından takip edildiğini söyledi.

Maltepe Belediyesi’nin köpekleri bulundukları yerlerden aldığını ileri süren grup, “Yıllardır burada yaşayan köpekler nerede?” diye sordu.

Açıklamada “Minik Prenses”, “Damacana”, “Rıfkı” ve “Limon” isimli köpeklerden de söz edilerek bu hayvanların akıbetinin açıklanması istendi.

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Ormanlık alanlardaki köpeklerin de toplandığını söylediler

Savunucuların gündeme getirdiği bir diğer konu ise Maltepe’deki ormanlık alanlarda yaşayan köpekler oldu.

Belediyenin yalnızca mahallelerde değil, ormanlık alanlarda yaşayan hayvanları da topladığını öne süren yaşam hakkı savunucuları, bazı köpeklerin yıllar önce yaşadıkları sokaklardan alınarak bu bölgelere bırakıldığını söyledi.

Açıklamada, söz konusu köpeklerin uzun süredir gönüllüler tarafından beslendiği, bölgeye gelen yurttaşların da bu hayvanları tanıdığı belirtildi.

İnisiyatif, uygulamayı “hayvanları yaşam alanlarından koparan bir tecrit politikası” olarak nitelendirdi ve “Hayvanlara ne kentte ne kırsalda ne de ormanda yaşam alanı bırakılıyor” dedi.

Köymen’e seçim dönemi sözlerini hatırlattılar

Yaşam hakkı savunucuları, Belediye Başkanı Esin Köymen’in seçim döneminde ve sosyal medya paylaşımlarında hayvanların yerinde yaşatılmasını savunduğunu hatırlattı.

Köymen’in “kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” yaklaşımını savunduğunu belirten grup, belediyenin bugün izlediği politikanın bu söylemle çeliştiğini söyledi.

Savunucular, Köymen’e şu soruları yöneltti:

“Seçim çalışmalarında köpeklerle fotoğraf çektirip ‘kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat’ diyen, hayvanseverlere bu yasayı uygulamayacağını söyleyen bir belediye başkanının bugün tersini yapmasını nasıl açıklıyorsunuz?”

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“Yasayı çıkaranları da uygulayanları da unutmuyoruz”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, açıklamasının sonunda hayvanların toplatılmasına ve barınaklara kapatılmasına karşı mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

İnisiyatif, hayvanların yaşam hakkını savunanlarla belediyeler arasında ortak bir mücadele kurulması gerektiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Bizler yaşam hakkı savunucuları olarak katliam yasasını tanımıyoruz. Bu yasayı çıkaranları da uygulayanları da affetmiyoruz, unutmuyoruz.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
köpek katliamı maltepe belediyesi köpeklerin öldürülmesi sokakta yaşayan köpekler
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