Minguzzi Ailesi’nin avukatı Epözdemir tehdit edildi

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındayken bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini konuk edeceğini duyuran Avukat Rezzan Epözdemir, programın ardından kendisine ve eşine yönelik tehditler aldığını açıkladı.

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Dün gece Yasemin Minguzzi ile birlikte konuk olduğu Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum”programının ardından, hem kendi hem de eşinin telefonlarına tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini belirten Epözdemir, bazı numaralardan görüntülü aramalar da yapıldığını ifade etti.

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu gece yayınlanan programa katılımımızın ardından bana ve eşime gelen mesajlar... İlgili kişi ve grup isimlerinin gerçek dışı şekilde kullanılmış olabileceğini düşündüğüm için hukuken üstünü çizdim. Ardından görüntülü aramalar da geldi. Durumu Başsavcılık ve Emniyet ile paylaştım, Valilik Makamı’na da gerekli önlemlerin alınması için başvuruda bulundum. Umuyorum ki gereken yapılır.”

“Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz, korkutamaz. Ahmet Minguzzi’nin katillerinin örnek teşkil edecek şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Bu dün gece yayınlanan ve Yasemin Minguzzi ile birikte katıldığımız @ctisik "Az önce konustum " isimli programından sonra ben ve eşimin telefonuna gelen mesajlar. İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden, hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben… pic.twitter.com/y2EmPtmSiS — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) April 23, 2025

(EMK)