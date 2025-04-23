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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 12:01
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 12:05
2 dk Okuma

Minguzzi Ailesi’nin avukatı Epözdemir tehdit edildi

Avukat Rezzan Epözdemir, “Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz, korkutamaz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Minguzzi Ailesi’nin avukatı Epözdemir tehdit edildi

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındayken bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini konuk edeceğini duyuran Avukat Rezzan Epözdemir, programın ardından kendisine ve eşine yönelik tehditler aldığını açıkladı.

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Dün gece Yasemin Minguzzi ile birlikte konuk olduğu Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum”programının ardından, hem kendi hem de eşinin telefonlarına tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini belirten Epözdemir, bazı numaralardan görüntülü aramalar da yapıldığını ifade etti.

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

“Bu gece yayınlanan programa katılımımızın ardından bana ve eşime gelen mesajlar... İlgili kişi ve grup isimlerinin gerçek dışı şekilde kullanılmış olabileceğini düşündüğüm için hukuken üstünü çizdim. Ardından görüntülü aramalar da geldi. Durumu Başsavcılık ve Emniyet ile paylaştım, Valilik Makamı’na da gerekli önlemlerin alınması için başvuruda bulundum. Umuyorum ki gereken yapılır.”

“Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz, korkutamaz. Ahmet Minguzzi’nin katillerinin örnek teşkil edecek şekilde cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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