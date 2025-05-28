Mina Demirtaş: İstediğiniz hiçbir şeyden vazgeçmeyin

"Bu ödülü anneme, kız kardeşime ve tüm kız kardeşlerime ithaf ediyorum. Sevincimi paylaşan herkese teşekkür ediyorum.”

Bu yıl “Kızıl Goncalar” dizisindeki performansı ile dikkat çeken Mina Demirtaş, 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde yılın “Genç Cadısı” ödülü aldı.

Ödülü alırken de böyle bir konuşma yaptı, dakikalarca alkışlandı.

Uçan Süpürge Vakfı’nın düzenlediği 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl da 27 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında Ankara’da düzenleniyor.

Festivalin bu yıl ki teması, “Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler” ödül törenine bakılacak olursa bu yıl çok sayıda böyle “benzersiz” kadın hikayesi izleyeceğiz.

“İnsanın mesleğine duyduğu sevgi hiç tükenmemeli”

Festivalin açılış töreni dün akşam (27 Mayıs Çarşamba) Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesindeydi. Geceyi, oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler sundu.

Geceye katılan isimlerden biri de oyuncu Esa Bilgiç’ti. Bilgiç, bianet'e şöyle dedi:

“Televizyon ve sinemada 11 senedir yer alan bir kadın oyuncu olarak uluslararası kadın filmleri festivalinde bulunmak mutluluk verici ve önemli. 28 senedir yapılan bu festivali çok kıymetli buluyorum. Sinema ve televizyon dışına çıkıp, festivalleri takip ederek bağımsız sinemada ne yapıldığını görmek besleyici ve motive edici.

Heyecan konusunda ise; insanın mesleğine duyduğu heyecan elbette hiç tükenmemeli. Kontrol edilebilir bir heyecan olduğu sürece pozitif katkıları olur heyecanın performansımıza."

“Sinema beni kucakladı”

Esra Bilgiç, törende “çok sevdiğim birine ödül vereceğim” diye anlattığı kadın da oyuncu Hülya Darcan’dı. Darcan, Bilgiç’ten ödülünü aldıktan sonra şöyle dedi:

“Oyunculuğa uzun bir ara verdikten sonra geri döndüğümde hiçbir şey bıraktığım gibi değildi. Genç bir kızken ayrıldığım sinemaya, çocuk sahibi ve dul bir kadın olarak geri döndüm. Sinema beni yine kucakladı. O kadar vefalı bir yer ki… Zaten sinema bir ömür demek”

Bu yıl, Etkinlikte ayrıca "Bilge Olgaç Başarı Ödülleri", oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ve yapımcı-festival yönetmeni Başak Emre’ye verildi.

Festivalin en dikkat çekici yanlarından biri ödül alanlar sahneye davet edildikten sonra onlara, arkadaşları ve yakınlarının konuştuğu bir dizi izletildi.

“Kadınlar sanatla üretmeye devam edecek”

Örneğin oyuncu Bennu Yıldırımlar’a önce videoda kızı Ada Yıldırımlar’ın izledi sonra da sürpriz olarak ödülünü de kızının elinden aldı. Yıldırımlar, bunun tam bir sürpriz olduğunu söyledi. Yıldırım, “Bu gece burada olmak benim için büyük bir onur. Bu ödülü sektörde var olan tüm kadınlar adına alıyorum. Uçan Süpürge’ye ve herkese teşekkür ederim. Kadınlar sanatla anlatmaya yaratmaya dönüştürmeye devam edecekler. Başka türlüsü doğanın döngüsüne aykırı” dedi.

Açılış töreninde Gülşen Bubikoğlu'na "Uçan Süpürge Onur Ödülü" verildi. Sanatçı yurtdışında olduğu için onun adına ödülü başkası aldı.

Ve ödül alanlarcan Harika Uygur da ödülünü Ahmet Mattia Ahmet Minguzzi ve Narin Güran’a adadı. “Adalet” istedi.

“Bu ödülü unutmayacağım”

Bu yılın Genç Cadısı Mina Demirtaş kendisi hakkında yapılan videoyu izlerken göz yaşlarını tutamadı. Arkadaşları ve kuzeninin mesajını izlerken çok duygulandığını anlatan Demirtaş, törende şöyle dedi:

“Çok teşekkür ederim heyecanlıyım. Ankara’da doğdum büyüdüm bu ödülü alıyor olmak benim için özel. Bu festivalin ödülünü aldığımı duyduğumda çok mutlu oldum. Ben daha yolun başındayım bu ödülün anlamını ve önemini unutmayacağım. Ülkemizin insanların daha mutlu olacağı hikayelerde olmak istiyorum. Mesleğimi en doğru şekilde yapmak istiyorum. Bu ödül bana hep bunu hatırlatacak. Bu ödülü anneme, kız kardeşime ve tüm kız kardeşlerime ithaf ediyorum. Sevincimi paylaşan herkese teşekkür ediyorum. “

Sonrasında bianet’e konuşan Demirtaş, “Benim için çok anlamlı olacak her zaman. Duygulandım. İyi hissettim” dedi. “Sizi izleyenlere ne mesaj vermek istersin” soruma da şu yanıtı verdi: “İstediğiniz hiçbir şeyden vazgeçmeyin ve devam edin her şeye rağmen.”

Tören, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kadın solistleri ile "SesVerSus A Capella" grubunun sahne performanslarıyla sona erdi.

Ayrıca, Ankara’da kadın milletvekilleri ve kadın hareketinin temsilcileri de gecede bir araya geldi. DEM Parti’den Sevilay Çelenk, CHP’den Sibel Suiçmez EŞİK’ten kadınlar ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu başkanı Canan Güllü de açılış törenindeydi.

Festival kapsamında bu yıl 29 farklı ülkeden 44 kadın yönetmenin filmi, Kült Kavaklıdere Sineması ile Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

(EMK)